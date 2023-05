Savona, a Palazzo Nervi un convegno su “Le opportunità delle infrastrutture per il lavoro e lo sviluppo sostenibile”

Savona. Venerdì 5 maggio alle ore 9.30 presso il palazzo della Provincia di Savona in via Somano, nella Sala Caduti di Nassiriya, si terrà un convegno dal titolo: “La provincia dimenticata. Le opportunità delle infrastrutture dall’industria al porto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile. Quale futuro per il territorio?”.

La fame di infrastrutture e la necessità di una ripresa nell’occupazione e nello sviluppo saranno i fili conduttori che legheranno due comparti importanti – metalmeccanico e trasporti – che oggi appaiono vitali per la crescita del territorio savonese, spesso dimenticato dai governi centrali.

Alle 9.30 il sindaco di Savona Marco Russo aprirà la mattinata di lavori con il saluto istituzionale. Alle 10, dopo il video messaggio del vice ministro alle infrastrutture Edoardo Rixi, si alterneranno gli interventi di Giovanni Mazziotta, segretario generale Uilm Savona, e Franco Paparusso, segretario regionale Uiltrasporti Liguria con delega al savonese.

Alle 10.30 si terrà una tavola rotonda moderata dal giornalista del Secolo XIX Alberto Quarati, alla quale prenderanno parte: Rocco Palombella segretario generale Uilm; Claudio Tarlazzi segretario generale Uiltrasporti; Paolo Emilio Signorini presidente dell’ADSP Mar Ligure Occidentale; Angelo Berlangieri presidente di Confindustria Savona; Pierangelo Olivieri presidente della Provincia di Savona; Luca Becce presidente Assiterminal; Angelo Vaccarezza consigliere regionale.

La conclusione dei lavori sarà a cura di Sheeba Servetto, segretaria regionale confederale Uil Liguria.