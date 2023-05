Savona “20X30”, prosegue il ciclo di incontri organizzato dai promotori del progetto: domani il meeting con Pasa e Berlangieri

Savona. Tornano le iniziative in presenza proposte dai giovani del gruppo “Savona20X30”. A terminare il primo ciclo di incontri (presso ‘La Rocca’ di Legino) denominato “Lavoro e giovani: la persona al centro” sarà il meeting in presenza con Andrea Pasa, segretario provinciale della CGIL e Angelo Berlangieri, presidente dell’Unione Industriali di Savona.

Il tema di discussione riguarderà i problemi del sistema economico e produttivo locale con le relative possibili soluzioni per creare opportunità lavorative per i giovani del territorio. Infine verrà analizzato e approfondito anche il nuovo Piano per lo Sviluppo Economico sottoscritto nella provincia di Savona.

Dopo l’incontro sarà possibile cenare presso la stessa struttura: €18 il prezzo del menù fisso. La somma sarà devoluta in beneficenza per l’acquisto di un’altalena per disabili. Appuntamento per venerdì 5 maggio alle 18.30 presso l’APS La Rocca dunque: l’invito è esteso a tutta la cittadinanza.