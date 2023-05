Sanità, spot con l’attrice Carla Signoris costano 91mila euro alla Regione. Sansa: “Propaganda e presa per i fondelli”

Liguria. È costata 91mila euro la produzione della campagna di sensibilizzazione con l’attrice genovese Carla Signoris, protagonista di 10 videoclip finanziati dalla Regione Liguria sui temi dei corretti stili di vita, della sanità e della prevenzione.

Le cifre sono state rese note in consiglio regionale dell’assessore Angelo Gratarola che ha risposto a un’interrogazione di Ferruccio Sansa: “Reclamizzare la prevenzione, quando per fare una mammografia o una colonscopia in Liguria ci vuole un anno sembra pura propaganda e anche una presa per i fondelli dei cittadini“, ha attaccato il consigliere di opposizione.

In particolare 30mila euro sono il compenso per Carla Signoris, 20mila quello per il regista Marcello Cesena, 5mila euro per lo studio legale associato Morandi-Cascione che ha mandato esclusivo per i due artisti. A questi bisogna aggiungere i 41mila euro spesi da Genova Liguria Film Commission per tutte le necessità della produzione, compresi scenografia, costumi, trucco e personale tecnico. Per la prima campagna, inoltre, sono stati investiti 13.780 euro per la messa in onda sulle emittenti regionali Primocanale e Telenord e “un analogo budget è previsto per le successive campagne”.

“Questo progetto di comunicazione – ha aggiunto Gratarola – non è solo un modo per favorire la diffusione di comportamenti che possono evitare la diffusione di molte patologie, ma anche un vero e proprio investimento per la sanità pubblica regionale. Sono innumerevoli, infatti, gli studi che dimostrano un forte impatto positivo per la spesa sanitaria pubblica: si stima che ogni euro stanziato in prevenzione e diffusione dei corretti stili di vita ne frutti circa 3 di risparmi in cura e riabilitazione”.

I risultati della campagna? I primi numeri raccolti parlano di oltre un milione di copertura per i video pubblicati sui social, 1,8 milioni di visualizzazioni totali, 3.944 clic per approfondimenti.