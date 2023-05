Sanità, Mai: “La denuncia della Lega ha dato input ad allungamento orari di visita in ospedale”

Liguria. “Sono soddisfatto che l’assessore Gratarola abbia deciso di chiedere alle strutture sanitarie un allungamento degli orari per le visite ai parenti”, lo ha dichiarato in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

“La Lega, a marzo, – ha proseguito, – aveva denunciato in Consiglio regionale atteggiamenti non consoni o quantomeno discutibili, da parte di alcune strutture, dove veniva permesso di visitare il parente solo un’ora al giorno e a giorni alterni”.

“Un atteggiamento che consideriamo sbagliato e che abbiamo chiesto di cambiare, perché è importante mantenere le condizioni di sicurezza contro il Covid, ma lo è altrettanto far sentire al degente, specie se si tratta di persona ‘fragile’, il calore e l’affetto dei propri cari”, ha concluso.