Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol a Borgio Verezzi con Corrado Tedeschi

Borgio Verezzi. Arriva anche nel savonese il tour promozionale del Sampdoria club Luca Vialli e Bobby Gol che sabato 6 maggio sarà al teatro Gassman per consegnare la prima tessera di socio onorario. A riceverla sarà l’attore e conduttore televisivo, oltre che grande tifoso del Doria, Corrado Tedeschi.

L’evento, intitolato “Tra calcio e Festival…tutto è spettacolo!”, prenderà il via alle ore 12:00 con il presidente del club e consigliere regionale Angelo Vaccarezza che presenterà le attività del sodalizio. Interverrà anche il sindaco Renato Dacquino.

Il club, nato lo scorso marzo, in questi giorni ha superato i cento iscritti. “L’idea è nata tra le grandi emozioni che abbiamo vissuto attraverso il docu-film ‘La bella stagione’ – ha raccontato Vaccarezza durante la presentazione a Genova − poi per quello che è successo a Gianluca e anche dalle iniziative che lui stesso ha ideato e il presidente Marco Lanna ha promosso: le leggende blucerchiate. Questo abbraccio sarà il nostro simbolo e lo sarà per sempre. Una storia di amicizia di un ragazzo che venne da Cremona, che ci ha dato un esempio di vita incredibile e ha mostrato che si può fare l’impossibile. Il nostro obiettivo è raccontare la sampdorianità e utilizzare la Sampdoria per raccontare la Liguria attraverso questo club: esempi positivi di persone che tifano la Sampdoria, evidenziando le iniziative inclusive di cui i ragazzi della Gradinata sono spesso protagonisti. Siamo sotto l’egida del marketing territoriale della Regione e dell’assessore Alessandro Piana, che ringrazio”.