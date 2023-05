Borgio Verezzi. E stata consegnata questa mattina, con un evento ufficiale, la prima tessera di socio onorario del Sampdoria club Luca Vialli e Bobby Gol: a riceverla è stato l’attore e conduttore, oltre che grande tifoso del Doria, Corrado Tedeschi, in una cerimonia che si è svolta al teatro Gassman di Borgio Verezzi, località da anni frequentata nei mesi estivi dal noto personaggio televisivo.

Una tappa del tour promozionale del Sampdoria club Luca Vialli e Bobby Gol, il club, nato lo scorso marzo, in questi giorni ha superato i cento iscritti.

L’evento, intitolato “Tra calcio e Festival…tutto è spettacolo!” ha preso il via con il presidente del club e consigliere regionale Angelo Vaccarezza che ha presentato le attività del sodalizio, con il successivo intervento del sindaco Renato Dacquino.

“L’idea è nata tra le grandi emozioni che abbiamo vissuto attraverso il docu-film ‘La bella stagione’ – ha raccontato Vaccarezza − poi per quello che è successo a Gianluca e anche dalle iniziative che lui stesso ha ideato e il presidente Marco Lanna ha promosso: le leggende blucerchiate. Ma c’è un sogno in più: il nostro obiettivo è raccontare la sampdorianità e utilizzare la Sampdoria per promuovere la Liguria attraverso questo club, una azione di marketing territoriale e culturale che si svilupperà durante l’anno attraverso varie iniziative, in primis come quella di oggi per Corrado Tedeschi, ovvero premiare gli “ambasciatori” della Samp e che portano il nome e i colori blucerchiati in giro per l’Italia”.

“Nella vita si possono cambiare tante cose, ma l’unica cosa che non si può cambiare è proprio l’amata Sampdoria – ha detto lo stesso Tedeschi, emozionato per la speciale consegna di questa mattina -. Questo qualsiasi cosa succeda… Anche, e forse soprattutto, nei momenti difficili come quelli che stiamo vivendo da un punto di vista sportivo”.

guarda tutte le foto 6



Sampdoria Club Luca Vialli e Bobby Gol a Borgio Verezzi con Corrado Tedeschi

“Un amore per la squadra continuo e saremo sempre vicini a questi colori e a questa maglia – ha aggiunto -. La Samp ha una grande simpatia, una stranezza forse legata proprio a quella bella stagione di sport e amicizia con Vialli e Mancini, un alone di leggenda e ammirazione che riscuote grande successo in tutto il territorio nazionale”.

“Ricordi? Tanti, sicuramente, a cominciare dalla mia esperienza calcistica nei Pulcini della Samp, per arrivare ad un evento celebrativo delle cento puntate di un mio quiz che ho festeggiato proprio a Genova, con Vialli e Mancini, due persone straordinarie che ho avuto la fortuna di conoscere e ammirare” ha concluso.

“Bei colori, bella squadra, bella stagione… Un grande amore e una grande passione sportiva per una squadra ligure che è stata leggendaria e che ancora oggi trascina molti tifosi e appassionati” ha evidenziato il sindaco Renato Dacquino. “E avere ospite di questa iniziativa Corrado Tedeschi non può che rimandarci al connubio teatro-sport, con gli stessi valori, gli stessi ingredienti di pubblico, passione e spettacolo, con grandi e significative interazioni culturali” ha concluso.