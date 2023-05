Saldi e bando regionale: a Varazze confronto tra esercenti, ristoratori e commercianti

Varazze. Incontro tra esercenti, ristoratori e commercianti varazzini in programma il prossimo 31 maggio presso la sede di Palazzo Beato Jacopo, dalle ore 14.00.

L’appuntamento di confronto della categoria è organizzato da Confcommercio provinciale e arriva a ridosso della stagione estiva.

Tra i temi all’ordine del giorno le novità legislative in materia di saldi, sempre al centro di polemiche per le date sulle vendite scontate che arrivano in piena stagione: questo sarà il primo argomento trattato da Federmoda.

Per tutti i commercianti, bar e ristoranti, dalle ore 15.00, sarà presente la Cristina De Palma della sede Fidicomtur-Confcommercio di Savona per illustrare il bando “Cassa commercio Liguria” e le opportunità di accesso agevolato al credito e a contributi a fondo perduto sino a 20mila euro, in merito a spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2021 per acquisti ed interventi nelle proprie attività.