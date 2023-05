Rodolfo Mirri nuovo sindaco: “Far tornare Carcare la perla della Val Bormida”

Carcare. Emozionato e felice per la bella vittoria elettorale (con il 56,84% dei voti) alle comunali di Carcare: Rodolfo Mirri è il nuovo sindaco della località valbormidese. “E’ un progetto che parte da lontano, dopo anni di opposizione, a volte anche dura, ma nella quale abbiamo sempre spiegato le cose che non funzionavano e dato una alternativa” afferma il neo primo cittadino.

“Ora per me, tuttavia, è il momento dei ringraziamenti, a tutta la squadra che ha svolto una campagna elettorale fantastica, siamo stati in mezzo alla gente e alle persone, senza polemiche di sorta, ma solo per conoscere il nostro programma amministrativo per il futuro di Carcare. E questo credo ci abbia premiati” aggiunge ancora Mirri, che forse non si aspettava un distacco così marcato rispetto all’avversario.

“Un ringraziamento speciale non può che andare alla mia famiglia, in questo giorno di festa e grande soddisfazione…”, questo anche con riferimento a qualche illazione trapelata durante la corsa elettorale e al fatto che non fosse nativo di Carcare: “Sono a Carcare dal 1979, dove mi sono sposato e avuto dei figli, tutta la mia attività professionale e di vita è stata sempre qui…”.

“Da domani sarò subito al lavoro, rispettando l’impegno forte preso con la comunità e la cittadinanza, quello di far ritornare Carcare la perla della Val Bormida”.

“Siamo un ottimo gruppo e sono convinto che riusciremo a dare il meglio, non è vero che abbiamo una lista inesperta, tutti i componenti sono gente che lavora e conosce la passione e l’azione necessaria nel raggiungere gli obiettivi”.

Quanto al futuro vicesindaco Mirri non si sbilancia ancora: “Vedremo sulla base delle preferenze (QUI l’elenco completo di chi passa), ma non solo, è ancora presto per parlarne, è opportuno una valutazione con tutta la squadra che mi ha sostenuto” conclude il sindaco di Carcare.