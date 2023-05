Ripescaggio in Serie C, Vado quinto in graduatoria: la società non si tirerebbe indietro

A scanso di equivoci, è bene sottolineare che in primo luogo si dovrebbero liberare dei posti e che vi sono teoricamente quattro squadre che precedono nella lista di attesa. Tuttavia, il Vado attende la pubblicazione della graduatoria ufficiale da parte della Federazione e sarebbe pronto per l’approdo in Serie C.

Una propensione che era già trapelata dalle parole del presidente Franco Tarabotto a margine del successo contro la Sanremese. Insomma, al “Chittolina” si attendono novità. La graduatoria tra le vincitrici dei play off viene stilata guardando alla media punti in campionato a cui si aggiungono alcuni punti relativi all’utilizzo dei giovani di proprietà.

La media punti della squadra di Marco Didu è di 1,81. Davanti ai rossoblù ci sono, partendo dal quarto posto, la Pianese (1,85), l’Alma Juventus Fano, media più bassa (1,76) ma si dovrebbe vedere assegnati alcuni punti per la questione giovani, una tra Nardò (1,91) e Cavese (2,02), e l’Alcione Milano (2,08).