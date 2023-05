Rinnovata la collaborazione tra Capitaneria di Porto e Cisom per la sicurezza di bagnanti, diportisti e utenti del mare

Savona. Proseguirà anche per la prossima stagione balneare (in virtù del protocollo operativo siglato l’anno scorso) la partnership fra la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Savona ed il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), al fine di garantire una pronta risposta tecnico-operativa nel quadro dell’attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare (Sar).

Nell’ambito delle azioni rientranti nel protocollo operativo, nella scorsa settimana, il personale sanitario del Cisom ha addestrato il personale della Capitaneria di Porto, procedendo al rinnovo di quaranta brevetti per l’abilitazione all’uso defibrillatore (corso BLS-D).

Nella mattinata di oggi, durante un incontro tra il comandante della Capitaneria di Porto di Savona Giulio Piroddi ed il responsabile Cisom della Liguria Simone Bazzurro, si è discusso di dettagli tecnici al fine di implementare e fornire un sempre più esteso e tempestivo servizio sanitario a favore di bagnanti, diportisti e, più in generale, di tutti gli utenti del mare.

Per la corrente stagione l’obiettivo comune sarà quello di continuare a garantire e migliorare l’attività congiunta con l’impiego di personale volontario del Cisom che imbarcherà a bordo dei mezzi navali specialistici della Guardia Costiera per un arco di tempo maggiore che in passato. Il nucleo dei sanitari sarà composto da un medico e/o infermiere e/o soccorritore.

Al termine del cordiale e proficuo incontro il comandante Piroddi ha donato un “Crest” della Capitaneria di Porto di Savona a Bazzurro in segno di profonda stima e riconoscenza per il fattivo impegno del Cisom a sostegno delle attività istituzionali del corpo per garantire la salvaguardia della vita umana in mare.