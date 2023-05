Rifiuti, Cisl Savona: “Ancora nessuna data per il subentro di Sat”. E sul passaggio a Sea-s: “Preoccupati per i continui rinvii”

Savona. “Oggi non abbiamo ancora una data per il subentro di Sat“. Perplessità e dubbi di Danilo Causa, della Cisl Savona, dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci e del consiglio provinciale del nuoto statuto e dei patti parasociali, passaggio propedeutico all’affidamento in house. E aggiunge: “Bene, ma aspettavamo questo momento da anni, vedo il bicchiere mezzo vuoto”.

Causa prosegue: “Sappiamo benissimo che ci sono sindaci in cui non opera ancora Sat che stanno dicendo ai lavoratori che arriveranno fino alla fine dell’anno. Queste aziende, non avendo una prospettiva, non investono. E c’è tempo fino a 24 mesi”.

Il sindacalista chiede quindi date certe: “C’è bisogno di un cronoprogramma in modo che Sat e le aziende si organizzino”.

Preoccupazione per Savona e i continui rinvii per il passaggio alla nuova società per il servizio di raccolta rifiuti e di igiene urbana: “Non sappiamo nulla di chi ha acquisito Egea e da quando partirà la nuova gestione. Nel frattempo A2A si è tirata indietro e da Iren ancora nessun passo. Il problema ricade sulla città“.

Entro fine maggio ci sarebbe dovuto essere un incontro tra sindacati e aziende ma ancora nulla di fatto: “Abbiamo bisogno di incontrare le tre società e sapere cosa vogliono fare, altrimenti anche in estate, il servizio sarà gestito da Ata”.