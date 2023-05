Rifiuti, ok a gestione di Sat. Bozzano: “Grande vittoria”. PD: “Gestione pubblica a tutela del servizio”

Savona. “Sat e il via dell’ambito unico dei rifiuti sono una grande vittoria per la provincia di Savona”. A commentare l’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci dello statuto e i patti parasociali, che garantisce ufficialmente la partenza dell’iter per il passaggio dei 65 comuni savonesi sotto la gestione di Sat, è il consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Il valore aggiunto arriva proprio dall’aver affidato a livello provinciale il servizio di spazzamento e raccolta rifiuti a una società pubblica, la Sat di Vado Ligure appunto – prosegue il consigliere -. La città di Varazze, per la quale ho ricoperto con onore il ruolo di sindaco, è stata tra le prime a credere nelle potenzialità di Sat, perché affidare a una società pubblica un servizio di primaria importanza com’è quello della gestione dei rifiuti dà maggiori garanzie ai cittadini e alle amministrazioni, potendo contare sulle ferree leggi di garanzia del procedimento cui sono sottoposte le società pubbliche”.

“Sono quindi lieto che questo percorso prosegue e si stia concretizzando sulla nostra provincia” conclude Bozzano.

“L’approvazione all’unanimità, da parte dell’assemblea dei sindaci, del nuovo Statuto e dei nuovi Patti Parasociali di SAT è un grande passo in avanti verso l’affidamento in house del servizio per l’ATO rifiuti di Savona provincia – afferma il PD provinciale -. Il PD e gli amministratori di centrosinistra di ieri e di oggi sostengono da sempre la linea della gestione pubblica del servizio di raccolta rifiuti, una gestione che sia caratterizzata dal buon funzionamento del servizio come unico obiettivo, dalle massime tutele per i lavoratori e dalla massima vicinanza alle esigenze di cittadini e amministratori”.

“Su questa posizione siamo stati capaci di costruire un consenso che va oltre i confini del centrosinistra e ieri, grazie al grande lavoro dei nostri amministratori provinciali e comunali, si è raggiunta l’unanimità su un passaggio determinante per raggiungere l’obiettivo finale. Ora occorre procedere speditamente per portare a termine gli ultimi adempimenti necessari all’affidamento” concludono i Dem