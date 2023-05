Riempire il calanco per salvare cimitero, chiesa e municipio a Cosseria: sì del Comune ma i privati si oppongono

Cosseria. Riempire il calanco di terra e rocce da scavo per mettere in sicurezza il cimitero, la chiesa parrocchiale e il municipio. È questo il progetto che è stato proposto al Comune di Cosseria dalla società M.G.A. Srl (Manutenzioni Generali Autostrade). Un progetto che cambierà totalmente volto alla zona e per cui non mancano le polemiche, soprattutto da parte dei proprietari dei terreni.

Nel dettaglio, l’idea è quella di ricoprire l’area, soggetta ad erosione, mediante l’abbancamento di terre e rocce da scavo senza formulario realizzando dei gradoni con ampi terrazzamenti pianeggianti. Per quanto riguarda i due corsi d’acqua presenti (Rio Rossi e Rio Rocchetta), che al momento “risultano fortemente degradati a causa dell’erosione, verranno tombati duranti i lavori per poi essere riportati in superficie in un contesto più stabile e idoneo ad una loro corretta rinaturalizzazione”, si legge nel progetto.

La società ha già inviato una lettera di intenti al Comune e ricevuto l’ok da parte dell’amministrazione e della curia ed è in attesa di incontrare preliminarmente la Regione.

Secondo il sindaco Roberto Molinaro, si tratta di un “intervento importante che permetterebbe di mettere in sicurezza l’area, senza spese da parte del Comune”. “Ogni volta che viene emanata un’allerta rossa e arancione – racconta – sono obbligato a chiudere il cimitero, in quanto si trova in un’area ad alto rischio di frana e ogni volta rischiamo che a Cosseria si ripeta quanto accaduto al cimitero di Camogli. Per questa zona sono già previsti dei lavori che verranno effettuati grazie a 450mila euro di fondi stanziati dalla Regione, con i quali verranno installati dei micro pali. Questo intervento, però, non basta: per mettere in sicurezza tutta la zona, che ricordo non essere soggetta ad alcun vincolo, servirebbero svariati milioni di euro”.

La soluzione “gratuita” di risolvere il problema con il riempimento del calanco con rocce e terra da scavo, quindi, sembra essere la migliore: “Un lavoro simile è stato fatto negli anni ‘80 nella zona del campo da calcio e ha funzionato, così come avvenuto a Stella e Lesegno, la lotta al dissesto idrogeologico passa anche attraverso queste opere. Quando mi è stato proposto questo progetto, l’ho quindi valutato valido perché permetterebbe di limitare l’erosione del versante, il tutto senza intaccare le casse comunali. Al Comune infatti verranno riconosciuti 80 centesimi per ogni metro cubo di materiale abbancato”.

Un riconoscimento economico che avrebbero anche i proprietari dei terreni di località Bosi, ma alcuni hanno diverse perplessità. “La società ci ha proposto un affitto annuale di 300 euro per 10 anni più una quota per metro cubo di terreno abbancato proporzionata all’area del possedimento” spiega Stefania Narduolo assolutamente contraria alla realizzazione del progetto: “Si tratta di un’area naturale, che l’associazione Wildness ha per tre volte proposto di far diventare un’area naturalistica protetta, al suo interno ci sono anche un sentiero storico e delle specie animali protette che assicurano di portare via e poi reinsediare, oltre ai due corsi d’acqua di cui vogliono cambiare il percorso. Così manderanno all’aria un ecosistema. Al posto di riempiere quest’area, dovrebbero valorizzarla. Senza contare il fatto che i lavori dureranno diversi anni e quindi anche il rumore e il traffico di mezzi pesanti sarà un grande disagio per tutti noi”.

Narduolo poi aggiunge: “Per il cimitero è già stato concesso mezzo milione di euro, davvero questo intervento così invasivo è necessario oppure è una questione di business? Potremmo essere certi che davvero verrà riempito il calanco solo con materiale da scavo?”.

Su questo aspetto il primo cittadino assicura: “Mi sono sempre battuto contro l’inquinamento, ben venga la formazione di comitati e soprattutto il monitoraggio attraverso diversi mezzi del materiale che verrà scaricato a Cosseria, su questo non transigo”.