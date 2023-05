Savona. Il vento soffia a favore degli atleti sulla pista della Fontanassa, ma non è eccessivo nella finale femminile dei 100 metri: +1.0.

Pertanto il tempo realizzato da Daryll Neita, 10″97, decimo tempo mondiale dell’anno, è il nuovo record della manifestazione. La britannica vince la gara, precedendo la lussemburghese Patrizia Van Der Weken, seconda in 11″18, e la svizzera Geraldine Frey in 11″22. Quarta la spagnola Maria Isabel Perez in 11″29, quinta Alessia Pavese in 11″46, sesta Anna Bongiorni in 11″47.

Nella finale dei 100 metri maschili il britannico Reece Prescod si impone col crono di 9″94; il vento però è +2.7 e pertanto il risultato non è omologato. Seconda posizione per il cingalese Yupun Priyadarshana Abeykoon Mudiyanselage in 10″01, terzo l’ivoriano Arthur Cisse in 10″03, quarto Lorenzo Patta in 10″08, quinto il ghanese Benjamin Azamati in 10″11, sesto Filippo Tortu in 10″17.

Tra i tre concorsi previsti dalla dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona di atletica leggera, tappa challenger del World Athletics Tour, c’era particolare attenzione per l’unica gara di lancio, il getto del peso maschile.

L’ha vinta il favorito, l’azzurro Zane Weir, con la misura di 21,60, nuovo record della manifestazione. Secondo classificato Leonardo Fabbri con 21,09, terzo il britannico Scott Lincoln con 20,50. A seguire, quarto l’ucraino Roman Kokoshko con 20,31, quinto il sudafricano Kyle Blignaut con 20,29, sesto Riccardo Ferrara con 20,14, settimo Marcus Thomsen con 19,97.

