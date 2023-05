Rassegna Luciana Costantino 2023, alla compagnia “#cosavuoichetilegga” il premio per il migliore spettacolo

Savona. Si è svolta la premiazione della rassegna “Luciana Costantino 2023”. E’ stato assegnato alla compagnia “#cosavuoichetilegga” il premio per il migliore spettacolo nell’ambito dell’omonima rassegna.

A Graziella Ghezzi, sempre della compagnia #cosavuoichetilegga, il premio “Angela Atteo” per la migliore attrice mentre il premio per il miglior attore è stato assegnato a Lorenzo Morena per il suo “Steva” protagonista de “I manezzi pe Maja ‘na figgia” lo spettacolo premiato dal gradimento del pubblico. La compagnia Teatro PiGreco ha ricevuto una menzione speciale per l’allestimento scenografico per la messa in scena de “Il tempo”.

La premiazione si è svolta, come da programma, domenica 28 maggio presso l’Antico Teatro Sacco di Savona. Il numeroso pubblico che ha gremito il teatro determinandone il “tutto esaurito”, ha applaudito prima lo spettacolo “L’importanza di essere Felice” della Compagnia ospite “San Fruttuoso”, e dopo la consegna dei riconoscimenti alle compagnie partecipanti alla fase finale della rassegna.

La presidente della Libera Compagnia Teatro Sacco Manuela Salviati e il presidente del comitato provinciale F.I.T.A. di Savona Alessio Dalmazzone hanno presentato la serata che ha visto alternarsi sul palco del teatro numerosi ospiti. Lazzaro Calcagno, autore e regista professionista diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova ora Teatro Nazionale e da poco nominato membro della commissione artistica nazionale di F.I.T.A., ha ricordato le motivazioni che lo hanno portato a scegliere le compagnie finaliste sottolineando l’importanza che i giovani rivestono nel teatro, e che il teatro continuerà a rimanere giovane soltanto se i giovani continueranno a farne parte.

La giuria composta da Felice Rossello (autore televisivo e teatrale, regista e autore, insieme a Roberto Centazzo, della commedia andata in scena nella serata), dal Prof. Franco Bonfanti (attore e Presidente della commissione Formazione/Scuola nonché consigliere nella commissione Cultura per la Fondazione De Mari) e dal dott. Enzo Motta (già Presidente e fondatore del Piccolo Teatro di Savona) hanno ricordato la figura di Luciana Costantino e comunicato le motivazioni dei riconoscimenti assegnati. Il Direttore Artistico dell’Antico Teatro Sacco Antonio Carlucci ha rievocato invece la figura dell’attrice Angela Atteo a cui è stato intitolato il premio per la migliore attrice. Presenti anche Domenico Baldini, vicepresidente del comitato Regionale F.I.T.A. della Liguria, l’Assessore del Comune di Savona Francesco Rossello e il Maestro Dario Caruso.

Tante emozioni nell’ascoltare aneddoti riguardanti la figura, a volte controversa, di Luciana Costantino, emozioni intrise di riconoscimento e di affetto per quella che è stata definita dalle personalità che l’hanno conosciuta: “Signora del Teatro Savonese”.

Manuela Salviati e Alessio Dalmazzone si dichiarano soddisfatti per la qualità della IV Rassegna Teatrale anche per l’affluenza del numeroso pubblico. Un particolare ringraziamento è andato alle compagnie ospiti: La compagnia Don Bosco di Varazze e la San Fruttuoso di Genova che hanno certamente contribuito al successo dell’evento.

MENZIONE SPECIALE PER L’ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO – COMPAGNIA TEATRO PIGRECO

Creatività e fantasia sono gli elementi essenziali dell’allestimento scenico dello spettacolo “Il tempo”. Oggetti di uso comune trasmutati dal loro normale utilizzo sono, con delicatezza ed eleganza, ridisegnati in precisi elementi scenici che vivono nella narrazione della storia impreziosendo, una non facile rappresentazione.

PREMIO DI GRADIMENTO DEL PUBBLICO – I MANEZZI PE MAJA ‘NA FIGGIA – COMPAGNIA LA TORRETTA

PREMIO MIGLIOR ATTORE – LORENZO MORENA – COMPAGNIA LA TORRETTA

Lorenzo Morena disegna il carattere del protagonista, conservandone i tratti essenziali e fermandoli in notazioni staccate e precise. Ha recitato la parte di Steva, senza indulgere mai in facili imitazioni, rendendo il personaggio vivo e palpitante su uno sfondo di pittoreschi contrasti comici, e trasmettendo alla platea l’umanità, la collera, la modestia e il buon senso popolare del marito rassegnato, ma arguto di estro, malizia e umore.

PREMIO “ANGELA ATTEO” PER LA MIGLIORE ATTRICE – GRAZIELLA GHEZZI – COMPAGNIA #COSAVUOICHETILEGGA

Graziella Ghezzi, interprete duttile ed elegante, rivela una notevole presenza scenica, intelligenza e sensibilità. Cambia espressione a seconda delle battute, ma non è mai banale o studiata. Recitando non ricorre a gesti plateali e dimostra disciplina, concentrazione e serietà. Ottima prova di attrice sul piano della tecnica , della capacità e della credibilità psicologica.

PREMIO “LUCIANA COSTANTINO 2023” – MIGLIORE SPETTACOLO – SALE D’ATTESA – COMPAGNIA #COSAVUOICHETILEGGA

Carlo Deprati, partendo dall’originale e felice testo di Daria Pratesi, ha saputo costruire uno spettacolo di capacità descrittiva e di evidenza visiva, imprimendo alle brave interpreti un registro lontano da ogni sospetto di facili caratterizzazioni, con il risultato di un clima di vita vera espresso dalla finzione scenica in quello che può essere senz’altro ritenuto, lo spettacolo migliore della quarta rassegna, dedicata a Luciana Costantino.