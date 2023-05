Rari Nantes Savona, primo passo verso la quinta posizione: Quinto battuto 15-9

Savona. Dopo aver perso la finale di Euro Cup, la Bper Rari Nantes Savona è tornata a giocare nei confini nazionali per mettere nel mirino la quinta posizione, quella che vale l’accesso alla prossima edizione del trofeo continentale.

Opposti all’Iren Genova Quinto, nella piscina Zanelli di Savona, nell’incontro valevole per la prima giornata delle semifinali playoff per il quinto/ottavo posto, i biancorossi si sono imposti col risultato di 15 a 9. Un match sempre condotto dai savonesi che hanno preso il largo dalla metà del terzo tempo nonostante l’espulsione comminata dagli arbitri ai danni del tecnico Alberto Angelini.

Il capitano savonese, Valerio Rizzo, afferma: “Siamo stati bravi a restare calmi in una situazione così complicata”. Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la seconda gara delle semifinali, in programma martedì 9 maggio. I savonesi saranno impegnati nella piscina Paganuzzi di Genova, sempre con l’Iren Genova Quinto. L’incontro avrà inizio alle ore 20.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Iren Genova Quinto 15-9

(Parziali: 3-2, 3-3, 3-2, 6-2)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev 2, Giovanetti, Panerai 1, Rizzo 1, Caldieri 3, Bruni, Campopiano 3, Guidi 1, Durdic 3, Lanzoni 1, Da Rold. All. Alberto Angelini.

Iren Genova Quinto: Massaro, Gambacciani, Di Somma 1, Villa 2, Molina Rios 1, Ravina 3, Fracas, Nora, Figari 2, Mijuskovic, Gitto, Massa, Valle. All. Luca Bittarello.

Arbitri: Stefano Pinato e Marco Piano (Genova). Delegato Fin: Enzo Carannante (Torino).

Note. Superiorità numeriche: Savona 13 su 22, Genova Quinto 7 su 12.

Usciti per tre falli: a 0’10” dalla fine del 3° tempo Massa (Q); a 6’28” dalla fine del 4° tempo Caldieri (S); a 6’28” dalla fine del 4° tempo Fracas (Q); a 5’41” dalla fine del 4° tempo Gitto (Q); a 4’58” dalla fine del 4° tempo Panerai (S); 3’48” dalla fine del 4° tempo Mijskovic (Q); a 2’26” dalla fine del 4° tempo Figari (Q); a 1’09” dalla fine del 4° tempo Gambacciani (Q).

A 1’20” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste Bittarello.

A 4’28” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste Angelini.

A 5’19” dalla fine del 4° tempo è stato espulso per proteste Bittarello.