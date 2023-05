Ragazza incinta ha attacco epilettico dal parrucchiere, salvata da un carabiniere

Millesimo. Un malore improvviso, un attacco epilettico all’interno di un parrucchiere. E il provvidenziale intervento di un carabiniere fuori servizio, che ha soccorso la giovane. E’ successo oggi nel primo pomeriggio a Millesimo.

Protagonista una donna di 28 anni di Cairo Montenotte, al sesto mese di gravidanza, colpita improvvisamente da un attacco epilettico. Il militare, accorgendosi all’istante di quanto stava succedendo, l’ha subito soccorsa tirandole fuori la lingua e liberandole le vie aeree.

Nessuna conseguenza negativa per la giovane né per il bambino, tanto che non è stato neppure necessario trasportarla in ospedale.