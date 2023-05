Loano: raduno nazionale Corgi

Una bellissima passeggiata itinerante si è sviluppata lo scorso weekend sulle alture tra Loano e Pietra Ligure, dove i protagonisti assoluti erano nientemeno che i “cani della Regina”, ovvero la simpatica razza canina “Welsh Corgi Pembroke”.

Ad organizzare l’evento ci ha pensato il pluripremiato allevamento “Il Larice Bianco” di Francesca Bertazzo, sito nel comune novarese di Massino Visconti, insieme all’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Loano e Borgio Verezzi.

Oltre 100 le persone intervenute e arrivate da ogni parte d’Italia, portando gli amici pelosi da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto finanche dalla Calabria, animando la rete sentieristica loanese con una fitta coltre di cagnolini (40 in totale) nel pomeriggio di sabato 13 maggio.

Un percorso semplice e panoramico studiato per far conoscere il territorio ligure sotto un aspetto nuovo e conviviale, da sempre obiettivo primario dell’associazione ideata da Luca Riolfo e Valentina Staricco.

Durante lo sviluppo della giornata si sono svolte alcune attività culturali, tra le quali l’apertura straordinaria della chiesetta di SS Cosma e Damiano, dove si ringrazia il sig. Luigi Traverso per l’accoglienza.

Presso il “Giardino del Principe” del Convento di Monte Carmelo, ad opera di Padre Lorenzo Galbiati, da lunedì scorso nuovo vicepriore al quale esprimiamo tutto il nostro affetto e amicizia, si è tenuta la benedizione degli animali seguendo il rito di Sant’Antonio Abate.

Proprio presso il Monastero di Monte Carmelo si è offerta anche la possibilità di visitare il chiostro, il vigneto, la chiesa stessa ed il negozietto interno dove i frati confezionano prodotti di prima qualità come saponi, marmellate, vino locale e altre primizie.

shooting presso la Marina Dog Beach

LE COLLABORAZIONI

Per articolare al meglio le due giornate del reduno si sono avviate importanti collaborazioni con realtà locali e non, come la possibilità di accedere gratuitamente alla Dog Beach di Marina di Loano, all’utilizzo del campo di Agility Dog “Blue River” di Gianluca Stortini, con sede in Borghetto Santo Spirito, la possibilità di assaporare la cucina del territorio grazie alle Lunch Box a cura del Ristorante “Il Portico” di Toirano, shooting fotografici professionali a cura di Serena La Tera (Ricordi Preziosi), e ancora la partnership di MSP social sport Liguria.

Un doveroso plauso va anche a Stefania Deboli, dalla quale è partita tutta l’iniziativa di divergere su Loano l’annuale meeting organizzato dal Larice Bianco.

I CORGI

L’esuberanza e la simpatia dei Corgi è stata al centro di questa “due giornate” a lui dedicate, scaturendo numerosi scatti fotografici davvero curiosi

Giorgio il Corgi

Durante la mattinata del 14 maggio sono stati conferiti premi ai Corgi:

– al più giovane

– al più anziano

– a quello che è arrivato da più lontano

– al più educato

– con miglior rapporto cane/conduttore

– più promettente per il lavoro

– nella miglior condizione di forma

– meglio tolettato

Non è mancata nemmeno una sorpresa finale: la partecipazione di Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas con i loro fedelissimi amici pelosi Patricio e Cecilia.

Vittorio Brumotti con Patricio

“La rubrica del camallo” è a cura dell’associazione culturale “Due Zaini e Un Camallo” di Luca Riolfo e Valentina Staricco, volta alla promozione e alla riscoperta del patrimonio naturale e culturale della nostra regione, la Liguria. Seguici su instagram @_duezainieuncamallo_: clicca qui per leggere tutti gli articoli.