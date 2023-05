Raccolta solidale di alimenti, Coop Liguria raccoglie 5,9 tonnellate di prodotti in provincia di Savona

Liguria. Buoni risultati per la raccolta solidale di alimenti promossa il 6 maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.

I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 28,5 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.

Nel complesso l’iniziativa ha coinvolto una sessantina di associazioni supportate dai volontari delle Sezioni Soci Coop, il cui contributo è preziosissimo per organizzare questa attività.

In provincia di Savona, sono state raccolte 5,9 tonnellate di prodotti, destinate alle seguenti associazioni: all’Ipercoop Il Gabbiano di Savona la raccolta è stata effettuata dai volontari di ACLI Coordinamento Donne, ARCI Savona, Caritas San Francesco e Usei; all’Ipercoop Le Serre di Albenga erano presenti l’ANA (Associazione Nazionale Alpini) per il Tavolo dell’Emergenza del Comune e la Caritas San Bernardino; nel punto vendita InCoop di Albenga ha raccolto la Parrocchia del Sacro Cuore per la mensa Tavola del cuore; a Finale Ligure, il Centro di Ascolto della Caritas; a Cairo Montenotte la raccolta è stata effettuata dalla Caritas parrocchiale; ad Albisola Superiore dalla San Vincenzo Stella Maris; ad Albissola Marina dalla Croce d’Oro; a Loano dal Banco di Solidarietà; a Vado Ligure dalla San Vincenzo, da ACLI Coordinamento donne e USEI; a Varazze dalla San Vincenzo e dalla Protezione Civile.

Coop Liguria ringrazia tutti coloro che hanno partecipato.