Quiliano, oltre 2 milioni e mezzo di euro per opere di messa in sicurezza del territorio

Quiliano. Nuovi e ulteriori investimenti a Quiliano per le opere di messa in sicurezza del territorio, per un valore di 2 milioni e 279mila euro, interamente finanziati dalla Protezione civile e Regione Liguria in conseguenza dell’alluvione del 4 ottobre 2021. Approvati il Rendiconto della gestione 2022 e lo spostamento delle aree del mercato del venerdì a Quiliano e Valleggia. Sono questi i principali interventi esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale della Città di Quiliano nel corso della seduta del 27 aprile 2023.

Nuove opere pubbliche alluvionali. Il nuovo finanziamento, ufficializzato dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nelle funzioni di commissario delegato per la Protezione Civile, si aggiunge a quelli già ottenuti tra il 2020 e il 2022, a fronte degli eventi alluvionali che hanno colpito la Città di Quiliano nel 2019 e nel 2022, consentendo all’ente di poter disporre di un budget complessivo di oltre sei milioni di euro, tutti destinati all’effettuazione di opere pubbliche di protezione e messa in sicurezza nelle varie frazioni e località del territorio comunale.

“Si tratta di un risultato significativo determinato dal lavoro progettuale congiunto dell’Amministrazione comunale” dichiara il sindaco Nicola Isetta “con gli uffici dell’ente, e in particolare l’ufficio tecnico e il servizio finanziario, sia per la fase di analisi delle emergenze immediate e della conseguente e immediata predisposizione delle schede comunicate puntualmente per via telematica alla Regione sia per l’ottenimento dei finanziamenti sia per l’affidamento dei lavori e per la conseguente rendicontazione. Un lavoro, questo, che si è aggiunto alle opere pubbliche programmate e previste da questa Amministrazione, e che è stato svolto in modo egregio nel corso di questi anni. Con questa nuova tranche di oltre due milioni di euro ci apprestiamo adesso a completare gli interventi per garantire maggiore sicurezza e protezione al nostro territorio fragile, che necessita di essere difeso, tutelato e protetto.”

Una parte di questo budget è destinata in particolare a interventi sulle briglie, argini ed erosioni della difesa spondale del Torrente Quiliano, interventi sul Torrente Quazzola in località Ca Nova e via Cachen, in via Verne, viabilità Roviasca – Altare, via Gallo, via Pellegrini e strada Tagliate – Rocce Bianche. È altresì prevista la realizzazione di interventi, riferiti alla viabilità Quiliano via Tecci, via Ronco, attraversamenti occlusi e dissesto sede stradale, lungo il Torrente Quazzola in località Ca Nova, Torrente Quiliano briglie e argini e sul Rio Pescio, via Vaccamorta. L’intera variazione di bilancio è stata approvata con voto unanime da tutti i gruppi consiliari (maggioranza e minoranza).

Rendiconto della Gestione 2022. Rispettando il termine legislativo del 30 aprile, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della Gestione 2022 con il voto favorevole del gruppo di maggioranza e l’astensione di quello di minoranza. “È stato un anno intenso, con importanti e significativi risultati”, prosegue il sindaco di Quiliano, “tra i quali segnalo i passi in avanti sulle tematiche della portualità, delle opere pubbliche, del sociale, della promozione turistica e culturale del territorio e dell’outdoor. Un lavoro, questo, svolto con la continua alternanza tra la gestione delle emergenze intervenute (alluvione, pandemia e conflitto bellico internazionale), la gestione ordinaria della vita amministrativa e la realizzazione della nostra progettualità di prospettiva per lo sviluppo del territorio e delle offerte e servizi erogati dal nostro Comune”.

Nel corso della seduta del 27 aprile scorso, è stata fornita al Consiglio Comunale una ampia e puntuale relazione sull’intera attività svolta, da cui emerge in particolare che, anche nel 2022, non vi sono stati aumenti di tasse e tributi, e che i maggiori costi sono stati fronteggiati grazie ad una più incisiva azione di recupero dell’evasione fiscale svolta dall’ufficio tributi. È stata inoltre completata la fase primaria per la totale digitalizzazione dei servizi comunali erogati alla comunità, attraverso l’inaugurazione dello sportello telematico, del portale istituzionale dell’Ente e del portale turistico.

La Città di Quiliano ha inoltre consolidato, sempre durante il 2022, il proprio ruolo nel sistema portuale savonese. Ne è prova la sua adesione e firma del nuovo protocollo di intesa tra i sindaci di Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Albisola Superiore e Albissola Marina per lo sviluppo portuale sul territorio. “Si tratta” precisa il sindaco Isetta “di una conquista fondamentale ottenuta nel corso del nostro mandato: per la prima volta, infatti, dopo tantissimi anni di oblio, la città di Quiliano è rientrata a far parte delle linee progettuali correlate alla portualità savonese, aprendo un rapporto nuovo e significativo con l’autorità di sistema “Ports of Genoa”.”.

Opere pubbliche in corso. Durante il 2022 l’ufficio tecnico comunale ha approvato gli stati di avanzamento di opere pubbliche per 984mila euro. Stanno proseguendo infatti i lavori di restauro e riqualificazione di Villa Maria, interamente finanziato con i fondi del progetto “Bellezz@” – Ministero della Cultura. Inoltre è stata data una grande importanza allo sport e alla manutenzione gestionale degli impianti sportivi con i vari interventi effettuati nel corso dell’anno. Sono stati avviati i lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del Rio Valleggia, lungo Via Piola: questi lavori verranno ultimati nel corso dell’anno 2023. Sono proseguiti i lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali, delle aree verdi comunali e delle aree giochi. È stato inoltre avviato il progetto per la realizzazione dell’area ludico inclusiva presso l’Istituto Secondario di Primo Grado di Valleggia.Sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri, in particolare presso quelli di Cadibona e Quiliano, con la prosecuzione prevista, durante il 2023, presso il cimitero di Valleggia.

Sviluppo in crescita per la Farmacia Comunale. Durante il 2022 la Farmacia Comunale di Quiliano ha potenziato il servizio CUP attraverso un significativo ampliamento degli orari di accesso e con la possibilità di effettuare il pagamento elettronico delle prenotazioniù ed è stato inoltre istituito il servizio di cambio del Medico di Medicina Generale. Dal mese di febbraio è stato attivato il servizio tamponi antigenici presso i locali di Via Brandini, trasferito poi da novembre 2022 nei locali della farmacia. Inoltre è stato introdotto uno sconto speciale per l’acquisto dei tamponi a beneficio dei cittadini residenti a Quiliano. Infine la Farmacia ha aderito ad alcuni servizi che saranno attivati nel corso dell’anno 2023 in collaborazione con l’ASL 2 Savonese, tra cui l’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’aderenza alle terapie farmacologiche in diabete e il supporto nella gestione delle analisi di prima istanza.

Ex sede della S.M.S. “Aurora”. Il più importante investimento effettuato dalla Città di Quiliano nel corso del 2022 è stato quello dell’acquisizione dell’ex sede della S.M.S. “Aurora” a seguito della partecipazione all’asta giudiziaria indetta dal Tribunale Civile di Savona. La suddetta acquisizione è stata condivisa e approvata con voto unanime dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 in data 29 novembre 2022. Attualmente sono in corso le procedure, sempre presso il Tribunale Civile di Savona, per l’assegnazione al Comune di tutti i beni mobili contenuti e depositati presso l’immobile suddetto: di conseguenza non è ancora possibile accedere ai locali e predisporre le attività necessarie alla riapertura dell’immobile che comunque manterrà la sua finalità pubblica e sociale rivolta alla comunità quilianese.

Turismo. Nel corso del 2022 è stato istituito l’ufficio turismo, a seguito della scadenza della delega che la precedente Amministrazione aveva affidato ad un altro Comune. In particolare si è provveduto alla formazione della cartografia dei sentieri comunali portando a termine la definizione di quelli fruibili ai fini turistici. Si è proceduto alla manutenzione del portale turistico di Quiliano con il continuo aggiornamento l’attivazione dei social network collegati al fine di consentire la pubblicizzazione del territorio.

Politiche sociali. Importanti e significativi sono stati gli interventi nell’ambito Servizi sociali, cultura, biblioteca, sport e pubblica istruzione. Nel corso del 2022 importanti gli eventi sostenuti in collaborazione con le diverse realtà Associazionistiche tra cui si evidenzia la prima edizione del progetto “MUSAQ – Music & Street Art Quiliano contest”, il progetto “Murales resistenti”, seconda edizione del Premio Città di Quiliano per la canzone d’autore emergente, “Villeggendo la letteratura nelle ville storiche di Quiliano”, “Premio Quiliano Cinema”, il progetto di mail art “PADIGLIONE UCRAINA”, “QUI LETTERATURA RAGAZZI, Uni Qui. Inoltre la Città di Quiliano ha ottenuto per il biennio 2022-2023 il titolo di “Città che Legge”, rilasciato dal circuito del “Centro per il Libro e la Lettura”, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, d’intesa con ANCI. Altresì importanti sono stati gli eventi sostenuti in collaborazione con le diverse realtà del territorio tra cui segnaliamo: Ulivagando, Festa dell’Albicocca di Valleggia, prima edizione di “Quiliano in Fermento”, “Quiliano Natura” e “Granaccia e Rossi di Liguria”.

Sono riprese le attività di socializzazione presso il Centro Malacrida e si è raggiunto un buon clima di convivenza con la realtà ludico-educativa INVEXENDU, in particolare dopo la migrazione, a ottobre 2022, della sede del doposcuola Jocompito presso la scuola don Peluffo che ha liberato tempi disponibili per i meno giovani, ponendo le premesse per la favorevole accoglienza della ritinteggiatura e del nuovo assetto realizzato negli ultimi giorni dell’anno. Relativamente al Bando Affitti si è provveduto alla approvazione della graduatoria e alla liquidazione dei Fondi regionali e comunali finalizzati al sostegno alle locazioni.

Mercato del venerdì. Inoltre il Consiglio Comunale ha approvato, con il voto unanime dei gruppi consiliari (maggioranza e minoranza), il trasferimento e la riduzione dei posteggi del mercato di Quiliano e Valleggia, eseguito il venerdì non festivi a settimane alterne a Quiliano da Piazza Caduti Partigiani a Via Roma e a Valleggia da Piazza della Chiesa a Via Alemanni. Si è trattato di una scelta necessaria dovuta alla riduzione delle attività mercatali, causata sia dalle conseguenze dovute alla pandemia sia dalla cessazione di alcuni esercizi per collocamento a riposo. Unanime e condivisa è comunque la volontà di un rilancio del mercato per garantire il rilancio del mercato a Quiliano.