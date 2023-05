Pulizia strade ad Albenga, Porro (Lega): “Basta sgombero strade e stop alle multe per divieto di sosta”

Albenga. “Dopo aver ascoltato le tante proteste di numerosi cittadini periodicamente multati per aver dimenticato l’auto in divieto di sosta durante l’orario di pulizia delle strade e dopo aver valutato in diretta il risultato del passaggio delle spazzatrici stradali, propongo al sindaco di Albenga di modificare le modalità di pulizia delle strade nel nostro Comune”. Così in una nota stampa Cristina Porro, capogruppo Lega in consiglio comunale, si rivolge al primo cittadino di Albenga Riccardo Tomatis.

La proposta mira ad “eliminare l’attuale pratica di liberare le strade un giorno alla settimana per la pulizia, suggerendo invece l’introduzione di un esperimento pilota per un periodo di due mesi. L’uso dei tradizionali soffioni già in dotazione ai nostri operatori ecologici -spiega Porro- permette di spingere il materiale accumulato sotto le macchine verso i bordi delle corsia, consentendo così alle macchine pulitrici di svolgere efficacemente la raccolta automatica senza richiedere lo sgombero settimanale delle vie cittadine”.

“Comprendo – prosegue Porro- che l’amministrazione comunale potrebbe rigettare la mia proposta per non rinunciare all’elevato numero di contravvenzioni che vengono elevate ogni mattina per i divieti di sosta trasgrediti. Rinunciare a parte del milione di euro incassato per le infrazioni al Codice della Strada sarebbe un atto di coraggio troppo audace. Ciò nonostante, l’obiettivo di questa mia proposta è migliorare la pulizia delle strade in modo più efficiente e senza causare interruzioni o disagi significativi per i residenti e gli utenti delle strade”.

“L’esperimento pilota, della durata di due mesi, – aggiunge Porro – consentirà di valutare l’efficacia di questa nuova metodologia di pulizia e di raccogliere dati sull’eventuale aumento della pulizia delle strade rispetto alle modalità attuali. Questa proposta mira a combinare l’efficienza con la comodità per i cittadini. Riteniamo che la pulizia delle strade debba essere una priorità, ma vogliamo anche evitare di creare disagi significativi per i residenti. Siamo convinti che questa nuova metodologia, basata sull’uso dei soffioni, possa offrire una soluzione efficace ed equilibrata” conclude Porro.