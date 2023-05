Progetto “Scuola Attiva Kids” a Pietra Ligure: Polisportiva del Finale in piazza con Aikido, Kung Fu e Atletica

Sabato 27 maggio in piazza San Nicolò a Pietra Ligure tre sezioni e settori della Polisportiva del Finale hanno partecipato alla manifestazione Scuola Attiva Kids 2023, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure.

Si è trattato di un pomeriggio sportivo, durante il quale i nostri istruttori della sezione Aikido, della sezione Kung Fu e del settore Atletica, insieme ad altre associazioni sportive del territorio, hanno fatto provare alle classi delle scuole elementari di Pietra e agli altri bambini presenti in piazza la propria attività sportiva.

Nella foto in alto a sinistra, gli istruttori che hanno preso parte alla manifestazione.

In particolare le attività per quanto riguarda le nostre sezioni/settori sono state tenute da:

– per l’Aikido, il Maestro Roberto Vidimari del dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo, coadiuvato dagli Yudansha, (cinture nere), Silvia Puppo e Fabio Sandrecchi;

– per il Kung Fu, il Maestro Aurora Bagnasco della Scuola Touei Chou Finale Ligure, coaudiuvata da alcuni atleti della sezione;

– per l’Atletica, l’Allenatore Federico Giotti coadiuvato dall’istruttore Federico Manca. Presente anche il Presidente dell’Atletica Run Finale Ligure Marco Fregonese.

Una bella iniziativa, utile ad avvicinare sempre più bambini alle nostre attività sportive!

Ringraziamo le Scuole elementari ed il Comune di Pietra Ligure per l’invito!