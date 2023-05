Pro Recco Campione d’Italia, Toti: “Risultato straordinario, promuoverà la nostra regione con il logo LaMiaLiguria”

Genova. “Complimenti alla Pro Recco che ha vinto, questa sera, il 35° campionato della propria storia, dopo aver battuto in gara 2 delle finali scudetto il Brescia per 4 a 6. Una realtà sportiva incredibile, di grandissimo valore, che porta in alto il nome della Liguria in Italia e nel mondo”.

Così il presidente della Regione Liguria dopo la finale.

“La Pro Recco, assieme ad altre realtà sportive della nostra terra – aggiunge il presidente – promuoverà la Liguria e le sue eccellenze con il logo ‘LaMiaLiguria’. Lo sport rappresenta uno straordinario mezzo per far conoscere sempre di più la bellezza della Liguria a livello nazionale e internazionale. Dopo l’attività di promozione avviata con le squadre di calcio, diamo il via a quella dedicata agli altri sport, non meno importanti. Un’iniziativa – conclude – che rientra nel più ampio piano di promozione e valorizzazione del nostro territorio che sta portando a risultati straordinari”.

“L’ennesimo successo di questa squadra incredibile che non smette mai di vincere e stupire – commenta l’assessore allo Sport di Regione Liguria – Le nostre eccellenze sportive si confermano ancora una volta motivo di vanto e orgoglio per la Liguria in tutto il mondo. Proprio nella giornata di ieri la Pro Recco è stata inserita tra le società sportive che promuoveranno la Regione con il logo “LaMiaLiguria” apposto sulle calottine”.