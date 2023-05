Primo consiglio per il Melgrati quarter: il giuramento del sindaco. Zucchinetti (Lega) eletta presidente

Alassio. È ufficialmente iniziato, con il primo consiglio comunale della “nuova era”, il Melgrati quarter, ad Alassio. Questa sera, nella sala del municipio, la prima seduta del parlamentino, con ben 15 punti all’ordine del giorno, tra i quali la “determinazione delle tariffe Tari per l’anno 2023” (che leggerete in un articolo ad hoc domattina) e la prima mozione presentata dalla minoranza.

Ma la seduta, come di rito, si è aperta con il tradizionale giuramento del sindaco Marco Melgrati che, a margine, ha dichiarato: “Grazie a tutti gli alassini che mi hanno permesso di esser rieletto. Ho una squadra di grandissimo livello e ho la certezza di portare avanti al meglio quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e individuato nel nostro programma”.

A seguire anche il primo intervento del capogruppo di minoranza Jan Casella che é iniziato con una proposta solidale: “Devolvere il gettone di presenza di stasera alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna”, ovviamente accettata da tutto il consiglio.

Quindi, il suo intervento, principalmente incentrato sui giovani: “Mi trovo qui in minoranza per la terza volta e, purtroppo, ero il piú giovane all’inizio e lo sono ancora oggi. Ai giovani non posso che lanciare un appello a partecipare alla vita politica. Spero che il prossimo consiglio comunale possa avere una maggior presenza di giovani sia alle urne che qui in sala. Alla mia squadra, invece, va la mia eterna gratitudine in primis per il coraggio avuto. Non faremo sconti, lavoreremo sodo solo e sempre nell’interesse della collettività”.

Un discorso, quello legato alla disaffezione per la politica dei giovani condiviso anche dal sindaco Melgrati, che ha lanciato la prima vera novitá del suo nuovo mandato.

UNA GIORNATA IN COMPAGNIA DEL SINDACO

“Ho intenzione di istituire una giornata, una volta al mese, dedicata ai ragazzi e ragazze. Voglio far trascorrere ai giovani, dai 18 ai 30 anni, una giornata con il sindaco per capire in cosa consiste il lavoro del primo cittadino, sia all’esterno che all’interno del Comune. E mi piacerebbe che la prima persona fosse la più giovane della lista di Jan Casella”, le parole di Melgrati.

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Ricordiamo l’assegnazione di ruoli e deleghe all’interno della maggioranza, ribaditi anche durante la seduta: al sindaco le deleghe alla Cultura, alla Polizia Municipale e al Personale. Nel ruolo di vicesindaco, grazie anche al record assoluto di preferenze, è stato confermato Angelo Galtieri (Turismo, Ambiente e Sanità).

Capitolo assessori: Rocco Invernizzi (Lavori pubblici, Demanio, Cimiteri e Informatica); Franca Giannotta (Affari Legali, Urbanistica, Edilizia Privata, Protezione Civile, Commercio, Nido d’Infanzia); Patrizia Mordente (Bilancio, Volontariato e Società partecipate); Loretta Zavaroni (Politiche Sociali, Sportello del Cittadino, Frazioni e Quartieri).

Infine, i consiglieri: Fabio Macheda é stato nominato Capogruppo (Politiche Scolastiche e Edilizia Scolastica); Alessandra Aicardi, (Verde Pubblico e all’Arredo Urbano); Cinzia Salerno, (Pari Opportunità); Martino Schivo, (Efficientamento e Transizione ecologica, Grandi opere e infrastrutture di livello Regionale); Maria Cristina Boeri (Protezione Animale e Attuazione del Programma).

Nei banchi dell’opposizione, si sono invece seduti i consiglieri di minoranza di “Alassio di tutti”: Jan Casella (Capogruppo), Paolo Battistelli, Sara Griseri, Lorenza Paola e Franco Polli.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Roberta Zucchinetti, unica rappresentante della Lega, è stata non solo confermata consigliere comunale (delega allo Sport e alle Politiche Giovanili), ma anche presidente del consiglio comunale alassino e con voto unanime da parte dell’intero parlamentino alassino (maggioranza e minoranza).

Anche sulla vicepresidenza si é registrata l’unanimitá, con la scelta che, in questo caso, é ricaduta su un componente della minoranza: Franco Polli.