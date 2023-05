Prima Categoria, il Millesimo annuncia un tandem di allenatori: Macchia confermato, Ivo Castello nominato vice

Millesimo. In vista della prossima stagione calcistica si sta via via delineando la situazione relativa alle panchine delle squadre appartenenti al panorama dilettantistico locale. In tal senso il Millesimo non ha voluto perdere tempo e, dopo aver ufficializzato la permanenza di mister Fabio Macchia, ha reso noto anche l’ingaggio della figura di Ivo Castello in qualità di vice allenatore.

Di seguito ecco il comunicato diramato del club: “La società, con grande soddisfazione, dà il benvenuto a Ivo Castello come vice allenatore della Prima Squadra. Ivo, bandiera storica del Murialdo di cui è stato allenatore nella stagione appena conclusa, arriva a rinforzare lo staff di mister Macchia coadiuvandolo nella gestione dell’area tecnica. Benvenuto Ivo!”

Questa invece la nota con cui era stata annunciata la permanenza di Macchia: “Il Millesimo Calcio comunica che nella stagione 2023/2024 ripartirà con la conferma di Fabio Macchia come guida tecnica della Prima Squadra. Fabio, subentrato lo scorso dicembre, si è guadagnato la riconferma sulla panchina giallorossa dopo averla già allenata tra il 2014 e il 2015 con la vittoria del campionato di Seconda Categoria. La società porge i migliori auguri e un grande in bocca al lupo a lui e al suo staff tecnico (che presenteremo nei prossimi giorni) in vista della prossima stagione. Forza Mresciu”.