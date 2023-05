Prima Categoria, Pontelungo scatenato: ufficiali le conferme di Breeuwer e Roascio

Albenga. Un mercato di assoluto livello per rafforzare ulteriormente una rosa dimostratasi capace di vincere e convincere. Dopo aver vinto campionato e Coppa il Pontelungo ha scelto di non adagiarsi sugli allori ma anzi, i granata hanno già iniziato a programmare in maniera importante in vista del futuro.

È così che, successivamente all’annuncio della permanenza di mister Zanardini e alle due ufficialità riguardanti i quadri dirigenziali (Cesare Renzini e Salvatore Curri sono stati nominati rispettivamente direttore generale e direttore sportivo del club), il sodalizio granata ha reso note le conferme di Andrea Guardone, Giacomo Badoino, Giulio Bovio, Michael Ferrari, Mirko Ferrari, Luca Giampà, Lorenzo Alizeri, Fabio Enrico, Daniele Gerini, Tommaso Interguglielmi, Luca Breeuwer e Gabriele Roascio.

L’intero blocco della promozione continuerà dunque a vestire la casacca del Pontelungo, ma c’è di più. Fabio Zanardini potrà infatti contare sulle sgasate di Omar Leo e sul cinismo di Matteo Favara, attaccante classe 2001 che quest’anno ha ben figurato con la maglia dell’Altarese.

Insomma, in attesa delle mosse delle avversarie il Pontelungo lancia un chiaro messaggio: in un campionato di Promozione sempre più competitivo, organizzazione, coesione e progettualità potrebbero fare la differenza.