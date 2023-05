Prima Categoria, è già tempo di calciomercato: l’Altarese riparte da Fradella e Pansera

Altare. In un maggio anomalo dal punto di vista climatico (caldo e afa per il momento hanno lasciato spazio alla pioggia), la temperatura si riscopre rovente quando si inizia a vagliare il fronte calciomercato. Sono molte infatti le squadre che hanno scelto di rompere gli indugi dando il via alla classica serie estiva di annunci e colpi di scena.

Oltre alla Veloce, si segnala un’Altarese particolarmente attiva: dopo l’annuncio del nuovo staff tecnico, il sodalizio valligiano ha infatti reso noti i primi due giocatori i quali faranno parte della rosa a disposizione dei tecnici Pellegrino e Sportelli: si tratta del portiere Mirco Fradella e dell’attaccante Omar Pansera.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “Ecco le basi. La squadra giallorossa si prepara per la nuova stagione e, dopo aver presentato i nuovi mister, ha di fatto confermato Omar Pansera, attaccante classe ‘90 autentica bandiera della squadra, ed ha reso noto il primo colpo di mercato in entrata; si tratta del portiere Mirco Fradella proveniente dalla Letimbro, ma anche ex Celle ed Albisola (Promozione), Speranza e Q&V (Prima Categoria). La società dà il benvenuto a Mirco ed è felicissima della riconferma di Omar.”