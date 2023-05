Prima Cat. Plodio avanti con Briatore, Abate: “Merita di lavorare con un gruppo unito”

Avevano un po’ sorpreso le dichiarazioini del ds del Plodio Fabio Abate dopo la conquista della salvezza. Solitamente, a obiettivo raggiunto si ascoltano dichiarazioni al miele o perlomeno critiche all’acqua di rose. Invece, il dirigente valligiano aveva usato termini duri contro il gruppo squadra: “Nonostante ciò siamo delusi”.

La stagione aveva visto la squadra neopromossa partire bene salvo per poi finire in un tunnel di dieci sconfitte consecutive che ha spinto la dirigenza a esonerare mister Dario Roso e sostituirlo con l’allenatore piemontese Andrea Briatore.

Avanti con il mister?

Si va avanti con Briatore, almeno queste sono le intenzioni – commenta Fabio Abate -. Mi ha chiesto delle garanzie tecniche che voglio provare a dargli, le merita, perché a mio avviso, con i giusti giocatori, lui stesso con le sue qualità può essere un valore aggiunto. Le richieste sono logiche e alla portata. Voglio vederlo lavorare con una squadra con la testa sgombra e in fiducia, non com’è successo in questa stagione quando si è ritrovato una squadra demoralizzata che arrivava da 10 sconfitte, con una salvezza da raggiungere e poco tempo a disposizione.

Salvezza a parte, cosa vi ha convinto di Briatore?

La perseveranza e la passione, il vivere il calcio come lo intendo io. Crede fermamente che, nonostante stiamo parlando di una delle ultime categorie dilettantistiche, si possa comunque avere un idea di calcio importante e un’identità di gioco. Ha solo bisogno che i ragazzi abbiano fiducia in quel che fa e che ci mettano impegno. In questi mesi c’è stata una crescita esponenziale in alcuni elementi della rosa grazie al suo lavoro, altri invece non lo hanno compreso, un po’ per presunzione e un po’ perché sfiduciati dai risultati. Ecco perché vorrei capire quale potenziale potrebbe sviluppare con in mano una squadra meglio assortita e soprattutto in piena fiducia e con entusiasmo. Sono certo che, se sarò in grado di dargli gli elementi giusti, lui possa essere un ulteriore valore aggiunto all’intera rosa.

Chiola alla Rocchettese, Briatore da voi. Due novità dal basso Piemonte che si sono integrati alla grande. C’è bisogno di volti nuovi?

La Val Bormida è piccola e le voci corrono, di mister Chiola si sente un gran ben parlare, un’ottima intuizione di Simone Ferrero. Il gruppo della Rocchettese è sempre stato molto coeso e unito e lui è arrivando in punta di piedi, dopo lo scrollone con mister Bagnasco e l’abbandono improvviso per incomprensioni societarie con il bomber Rollero. Ha saputo immediatamente farsi ben volere e seguire da tutto il gruppo, riuscendo a fare inserire, senza creare invidie o gelosie di sorta, i giocatori che si era portato a corredo. Il suo arrivo penso che sia stata una ventata di aria fresca per la valle. Spero che l’arrivo di Briatore da noi possa essere lo stesso, purtroppo quest’anno è stato inserito in un contesto molto complicato e poco sereno.

Quali vantaggi da mister che si affacciano per la prima volta nel nostro panorama dilettantistico?

I vantaggi che possono portare questi nuovi allenatori sono molteplici, innanzitutto si crea entusiasmo nei giocatori che magari hanno voglia di confrontarsi in qualcosa di nuovo, in secondo luogo si aprono possibilità di fare approdare elementi dal basso Piemonte, soprattutto in una vallata dove ci sono molte realtà sportive ma scarseggiano i giocatori. Infine, anche per gli stessi allenatori valbormidesi questa concorrenza non autoctona può essere di stimolo per continuare a migliorarsi e a farsi trovare preparati.

Le tue parole nei confronti della rosa di quest’anno sono state dure. Cambierete più della metà dell’organico?

Qua andiamo a toccare un tasto dolente, molto delicato e per il quale è facile si sviluppino incomprensioni. Si sono stato molto deluso da molti giocatori che ritenevo dovessero essere un valore aggiunto della rosa. Purtroppo risulta molto facile ergersi a leader quando le cose vanno bene e si vincono i campionati. A mio avviso, è nei momenti difficili che si vedono i giocatori carismatici, quelli che sanno trasmettere coraggio e fiducia all’intero gruppo, quelli che riescono ad amalgamare e unire tra loro tutti i giocatori. Questi comportamenti non li ho visti da alcuni su cui riponevo fiducia, anzi, molti mi hanno profondamente deluso e, nonostante questo, hanno continuato ad avere pretese e a non essere capaci di farsi una sana autocritica. Purtroppo stiamo parlando di una decadenza culturale e di una grave perdita di valori. L’assunzione delle responsabilità, il rispetto per il gruppo, la serietà per l’impegno preso sono valori che sono in via d’estinzione, in compenso crescono le pretese arrogandosi diritti ma dimenticando completamente i doveri. Probabilmente c’è qualcosa di sbagliato anche nel mio modo di rivolgermi, non solo verbalmente, al gruppo squadra, ma ritengo, magari erroneamente, che le mie pretese siano più che logiche, almeno per il concetto di calcio che ho io e nel quale sono cresciuto. Il rispetto per il compagno, per il dirigente, per la società, per le strutture, per il materiale dato in dotazione dovrebbero essere dati per scontati in un gruppo squadra composto per la maggior parte da giocatori maggiorenni. Personalmente, per i ragazzi che giocano a Plodio, io tolgo tempo alla mia famiglia, alla mia bambina e vorrei solo che i ragazzi capissero quali sacrifici facciamo io e gli altri dirigenti per permettere a loro di giocare. Vorremmo solamente il minimo sindacale che si richiede ad un normalissimo giocatore di calcio. Quest’anno, il gruppo non era coeso, erano tanti singoli che si ritrovavano nello stesso spogliatoio per tre volte a settimana. Mi sono venuti a mancare coloro su cui avevo fatto maggior affidamento. In compenso devo essere sincero, ho anche avuto alcune conferme importanti e piacevolissime sorprese.

Avevi vincolato la tua permanenza a un budget più consono alla Prima Categoria. Sono arrivate rassicurazioni a questo proposito?

La sensazione è stata positiva, diciamo che ho avuto la certezza di parlare con una società consapevole che quello fatto quest’anno è irripetibile, che sarebbe sciocco giocare nuovamente con il destino e la buona sorte e che a livello nervoso sarebbe insostenibile. Possiamo dire che le risorse per affrontare un buon campionato si troveranno, bisogna vedere se sarò in grado di convincere le persone ad accettare Plodio come destinazione. Posso tranquillamente dire che il primo obbiettivo è quello di creare un gruppo qualitativo ma che sappia essere unito. Ho in testa una bella idea di squadra, realizzabile e sostenibile, non fantacalcio, bisogna vedere se saprò trasmettere tutto il mio entusiasmo. Non mi piace fare fastosi proclami irrealizzabili, ma posso garantire che ho un piano interessante con un grande allenatore come guida. Se sarò bravo e fortunato a convincere della bontà del progetto i giocatori a cui sono interessato potremmo davvero essere una mina vagante del campionato e toglierci grandi soddisfazioni. Ci proverò.

Un tempo si diceva che era difficile convincere i giocatori a scegliere il Plodio per via del campo in terra battuta. Ora da qualche anno non è più così. Più semplice fare mercato?

A Plodio è complicato fare venire i giocatori, a prescindere dal campo. Tante volte penso che sia per colpa mia. Ho cercato di migliorarmi in questi anni. Dopo aver preso una squalifica di 8 mesi diversi anni fa, decisi che era giusto cambiare il mio modo di affrontare le partite e, onestamente, penso di aver fatto un buon lavoro su me stesso. Purtroppo ho ancora molti lati da migliorare, ma certi comportamenti non riesco proprio ad accettarli. Chi si comporta con me in maniera onesta e trasparente ha sempre avuto massimo rispetto, con chi mi ha preso o ha provato a prendermi per i fondelli devo ammettere che in alcuni frangenti non sono andato per il sottile. In altre situazioni ho solo svolto il mio compito e l’unico mio errore è stato quello di metterci la faccia, con lealtà e coraggio. Sinceramente il saper di non essere giudicato positivamente mi ferisce profondamente. Vorrei piacere a tutti, anche se non è possibile ed è una delle cose che mi fa sempre più pensare di smettere con il calcio. Quindi la situazione di ristrettezza economica della nostra società, le difficoltà riscontrate lo scorso campionato e magari la mia figura fanno sì che non è mai semplicissimo far venire un giocatore a Plodio, nonostante il campo in erba.

Cosa ti lega a Plodio? Per certi aspetti è un “non luogo” visto che di fatto è una realtà abbastanza spenta e poco “comunità”. Hai mai pensato di cambiare?

A Plodio mi lega un passato bellissimo da calciatore, tra i più belli della mia carriera, un legame profondissimo con il mio presidente e i suoi due nipoti a cui mi sento legato come un fratello maggiore e l’immensa amicizia con Stefano Broglio, il mio alter ego, colui che mi incoraggia, mi sprona, mi bacchetta, ma soprattutto insostituibile pilastro della nostra società. Senza contare che, come ho già detto, a Plodio nulla è scontato ma tutto estremamente difficile e a me le sfide complicate mi sono sempre piaciute.

A volte quando parlo con i giocatori che mi chiedono garanzie tecniche, senza biasimarli, un po’ mi fanno arrabbiare. Cavoli, dico loro, abbandonate la vostra comfort zone e buttatevi in un’avventura che potrebbe essere difficile per farla diventare entusiasmante e indimenticabile. Vincere con il Plodio, davanti a società storicamente più blasonate vale di più. Quest’anno ho avuto diverse offerte da altre società, realtà importanti, una su tutte in particolare, offerte che mi hanno inorgoglito sensibilmente, ma alle quali, per ora, non ho voluto dare ascolto perché ritengo che abbia ancora qualcosina da fare a Plodio. Anche perché sarebbe stato troppo scontato lasciare quest’anno. Vedremo se saprò fare bene o combinerò dei guai, al campo l’ardua sentenza!