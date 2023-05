Prevenzione, primo soccorso, antincendio, sicurezza, trattori, fitofarmaci, carrelli elevatori: ricco programma di corsi di Coldiretti Savona

Savona. “L’offerta formativa di Coldiretti Savona si conferma anche nel 2023 un punto di riferimento per i soci della federazione, che, attraverso percorsi formativi obbligatori per aziende, datori di lavoro e collaboratori finanziati dall’EBAL (e, pertanto, senza alcun costo aggiuntivo per le imprese stesse) riesce a offrire un ventaglio di proposte utili a tutti gli associati”. Lo ricorda Coldiretti Savona in una nota.

“L’offerta formativa proposta dalla nostra federazione – commentano Marcello Grenna e Antonio Ciotta, presidente e direttore di Coldiretti Savona – comprende un’organizzazione minuziosa e completa, finalizzata a offrire a tutti i nostri associati la formazione di cui necessitano in base ai singoli casi e alle esigenze specifiche di ciascuno”.

Nel 2023, infatti, rilasci e aggiornamenti vengono, infatti, previsti per corsi quali RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), Primo Soccorso, Antincendio, Salute e sicurezza sul lavoro (aggiornamento 37 DL 81/2008), Patentino Trattori, Patentino Fitofarmaci, OSA (Operatore del Settore Alimentare) e utilizzo Carrelli Elevatori.

Al fine di procedere in maniera veloce ed efficace nella programmazione e preparazione dei diversi corsi, “come Coldiretti Savona – continuano Grenna e Ciotta – abbiamo chiesto ai nostri associati di indicare tramite mail le proprie esigenze specifiche, comprensive di periodo migliore per lo svolgimento dei corsi e numero di persone dell’azienda interessate dalla formazione, così da poter inserire ciascuno entro il primo corso possibile, realizzato nella zona territoriale di riferimento”.