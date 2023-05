Premio nazionale FAI per la Scuola, la classe quinta A dell’istituto Paccini di Albenga tra i finalisti

Albenga. La classe quinta A dell’istituto comprensivo Paccini di Albenga si è classificata tra i finalisti al Premio nazionale FAI per la Scuola.

“Abbiamo accolto con grande soddisfazione il fatto di esserci classificati tra i finalisti” è il commento degli alunni. “La classe quinta A del plesso Paccini è da un paio di anni ‘Classe Amica FAI’ – aggiungono Capello e Ghin -. Come docenti siamo convinti dell’importanza e della valorizzazione del territorio e Albenga da questo punto di vista ha tantissimo da offrire”.

“Abbiamo accolto l’opportunità del FAI per conoscere e far conoscere il nostro ambiente – proseguono i docenti -. Una parte del lavoro richiesto l’avevamo appena svolta con il ‘Progetto Mab Paesologia’, che ha coinvolto 5 classi del plesso in orizzontale e verticale, per un totale di oltre 100 alunni. Questa prima fase ci ha fatto georeferenziare il luogo in oggetto, nonché effettuare l’analisi emozionale attraverso particolari filtri (è luogo del cuore perché? Se fosse un colore? Una canzone?..), proposti alle persone intervistate, che indicavano quel luogo come loro prescelto”.

“Vi è stata poi in seconda battuta la raccolta dati, la scelta del luogo identitario, un confronto tra la storia del passato, reperita tramite interviste a storici locali, in internet… , la conoscenza dell’opera instancabile dell’archeologo Nino Lamboglia, persona senza la quale la città, oggi, non avrebbe molti dei siti censiti, e l’uso nel presente del luogo, prendendo in considerazione elementi naturali e antropici, nonché le cause e i cambiamenti avvenuti nel tempo. Infine, nell’ottica di un progetto ecosostenibile, si è cercato di fare emergere gli elementi di forza che potrebbero riqualificarlo, facendone conoscere il glorioso il passato e mettendolo in sintonia con il rispetto dell’ambiente, l’inclusività e la salvaguardia della flora e della fauna presenti” concludono alunni e docenti del Paccini.

Il progetto, svolto nel secondo quadrimestre dell’anno in corso, ha permesso di sviscerare le tematiche in maniera transdisciplinare ed è stato un ottimo supporto per ampliare contenuti e conoscenze.