Preferenze ad Alassio, Galtieri fa la storia (644): ecco chi entra in consiglio

Alassio. Marco Melgrati é stato confermato sindaco per la quarta volta, ma il dato nel dato che emerge da Alassio é anche un altro: la scelta dei cittadini della Cittá del Muretto ha premiato inequivocabilmente Angelo Galtieri.

Il vicesindaco uscente infatti ha fatto la storia della cittá, nel vero senso della parola, ottenendo ben 644 preferenze (basti pensare che il secondo, Rocco Invernizzi, sempre con Melgrati, si é fermato a 503).

Ora, visto il ruolo ricoperto nei 5 anni prima (senza dimenticare la lunga parentesi da sindaco reggente, complice l’assenza di Melgrati), e fedele al piú classico dei criteri secondo cui si stabiliscono i ruoli (ovvero il numero di voti) viene quantomeno difficile ipotizzare per lui un ruolo diverso da quello di vice.

Ma, in attesa che il neo sindaco sciolga ufficialmente le riserve, andiamo a vedere chi entrerá nel nuovo consiglio.

Partiamo ovviamente dai membri della lista vincente “Melgrati Sindaco”: oltre ai giá citati Galtieri e Invernizzi (rispettivamente primo e secondo), la terza é una quota rosa, le neo entrata Loretta Zavaroni (277). A seguire: Franca Giannotta (271 voti), Patrizia Mordente (263 voti), Roberta Zucchinetti (261 voti), Fabio Macheda (197 voti), Alessandra Aicardi (141 voti), Cinzia Salerno (136 voti), Martino Schivo (117 voti) e Maria Cristina Boeri (108 voti).

A non passare invece sono Alessandro Monteleone (95 voti), Francesca Schivo (60 voti), Simona Cassullo (47 voti), Giacomo Battaglia (38 voti), Giovanni Banchi (36 voti).

​Per quanto riguarda l’opposizione, entrano in consiglio Jan Casella, Franco Polli con 292 voti, Lorenza Paola con 208 voti, Paolo Battistelli con 196 voti e Sara Griseri con 158 voti.

A restare fuori Franco Carola (145 voti), Carmela Gallistru (143 voti), Simone Boscione (125 voti), ​Beatrice Bertolino (89 voti), Elisabetta Sprocati (77 voti), Paolo D’Alesio (66 voti), Jacopo Martini (66 voti), Vanessa Oddino (66 voti), Cecilia Gossetti (58 voti), Francesca Di Marco (55 voti), Gianna Davi (50 voti) e Luigi Agostino Olivetti (13 voti).

Questa sera alle ore 19, con la proclamazione degli eletti, prenderà il via ufficialmente il quarto mandato, il secondo consecutivo, del Sindaco Melgrati.

“C’è grande soddisfazione per un risultato che sinceramente pensavo più netto – afferma il primo commento di Melgrati – giusto il tempo per analizzare il voto ma subito proseguiremo a lavorare per portare avanti i progetti che abbiamo in essere e in divenire. Penso a una città più smart, con panchine intelligenti, con un nuovo parcheggio nell’area della Piccola e un’area centrale pedonale. I progetti, le idee sono davvero molte”.

Soddisfazione anche da parte dello sfidante: “Abbiamo perso – il commento a caldo di Jan Casella – ma con onore e ne usciamo a testa alta. Lavoreremo dai banchi dell’opposizione”.

Entro 10 giorni da oggi sarà convocato il nuovo consiglio comunale.

A commentare la notizia anche il partito di Fratelli d’Italia che vede in consiglio 4 consiglieri: “La lista Melgrati vince con il 55,67% con 2.625 voti di lista, Fratelli d’Italia porta come tesoretto 1.592 preferenze alla lista con il primo, Angelo Galtieri 664, il secondo Rocco Invernizzi 503, la quarta Franca Giannotta 271, l’ottava Cinzia Salerno 136”. afferma il coordinatore provinciale Claudio Cavallo. “Provo un‘immensa gioia personalmente ma soprattutto per i nostri 4 consiglieri che sono stati premiati in termini di preferenze personali per l’ottimo lavoro svolto e rappresentano una garanzia di serietà e impegno amministrativo per i prossimi 5 anni” conclude Cavallo.