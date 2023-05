Porti di Savona e Vado, Piroddi (Guardia Costiera): “Nel 2022 performance importanti, siamo l’11° scalo italiano”

Savona. “I porti di Savona e Vado Ligure sono l’undicesimo scalo italiano, superano La Spezia, Salerno e Taranto storicamente davanti a Savona”. Lo ha detto il comandante provinciale della Guardia Costiera di Savona Giulio Piroddi durante la conferenza stampa di presentazione del convegno in programma il 12 maggio nella Sala della Sibilla del Priamar che vedrà al centro del confronto lo sviluppo dei porti e retroporti savonesi. Saranno affrontate anche le criticità: dalle infrastrutture (ultimo miglio) alle vie di comunicazione necessarie prr aumentare la competitività dei due hub.

Nel 2022 gli operatori savonesi hanno toccato numeri record. Malgrado l’emergenza covid, Savona e Vado Ligure si sono posizionate all’undicesimo posto nel ranking nazionale, davanti a Brindisi e La Spezia. Il traffico portuale ha visto una significativa crescita dei volumi di merci movimentate, superando i livelli pre-pandemia. Un trend che – secondo il report di Assoporti – è destinato a consolidarsi. Al centro del dibattito anche la necessità di intervenire sul potenziamento delle reti stradali e ferroviarie, elemento che da anni, come segnalato dall’Unione Industriali, penalizza fortemente la provincia.

Gli investimenti pubblici e privati rappresentano l’occasione per il rilancio della realtà portuale, logistica e imprenditoriale savonese. Dal punto di vista progettuale, infatti, sono circa 130 i milioni di euro indirizzati all’efficientamento dei porti di Vado Ligure e Savona. Numeri a cui si sommano le risorse del Pnrr, che coinvolgono il retroporto e le arterie di comunicazione tra scali e aree produttive, come evidenziato nel protocollo d’intesa tra Autorità di Sistema Portuale e Comuni.

Il tema del fare rete e “fare sistema” tra istituzioni, enti e aziende, chiave di volta del Forum, sarà sviluppato nella sezione Comunicazione & Plusvalore, con il lancio del Network Capolavori d’Impresa, come nuova opportunità di valorizzazione, promozione e internazionalizzazione aziendale attraverso i valori dell’arte, della cultura e del Made in Italy.

“I porti hanno raggiunto perfomance molto importanti – ha evidenziato Piroddi – Nel 2022 sono stati movimentate 15 milioni di tonnellate di merci e oltre 2mila scali”. Al centro il futuro dei due scali: “Ci troviamo in un periodo dove viene discusso il futuro dei due scali con investimenti ingenti sui 130 milioni di euro. In questi mesi si discute il piano regolatore che delineerà le linee di sviluppo dei porti”.

Il direttore del porto di Savona Paolo Canavese evidenzia che “si parte dalla storia per arrivare ai punti da mettere a base nel nuovo piano regolatore”. L’obiettivo – ribadisce Canavese – è “raddoppiare la consegna delle merci”.

Il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta evidenzia l’importanza dei porti: “Sono un elemento essenziale per tenere in piedi l’economia e sono un polo attrattivo anche dal punto di vista lavorativo grazie al quale Vado ha recuperato gli occupati persi con la chiusura della centrale nel 2013″.

“La portualità è un asset trainante della Liguria: i porti di Savona e Vado, come testimoniato dai significativi incrementi di volumi e scali, sono sempre più strategici per i traffici internazionali. L’iniziativa Savona & Vado Ports Forum ha lo scopo di stimolare sinergie e interventi congiunti tra istituzioni, enti locali e imprese per favorire una accelerazione dello sviluppo economico e territoriale di tutta la provincia. La partecipazione al Forum testimonia la volontà di Regione Liguria di sostenere e accompagnare l’importante processo di crescita del ponente ligure. Promuoviamo e sosteniamo la logica e i valori del “fare sistema” alla base di questo importante evento ed espressi anche dal Network Capolavori d’Impresa”. afferma il presidente della Regione Toti, che sarà presente venerdì insieme al Vice Ministro Rixi.

Il sindaco di Savona Marco Russo aggiunge: “Lo scalo di Savona-Vado, elemento fondamentale per il nostro territorio, sta dimostrando sempre più un grande dinamismo da tutti i punti di vista. E’ un sistema che si muove in sinergia grazie alla compattezza territoriale di istituzioni e parti sociali e dalla chiarezza di obiettivi condivisi. Le sfide che ci attendono oggi sono due: rendere lo scalo di Savona sempre più protagonista nell’ambito dell’intero sistema portuale. E’ giunto il momento che si acquisisca davvero una visione di sistema degli scali portuali di Genova-Savona-Vado e il nuovo Piano Regolatore costituisce l’occasione per questo cambio di prospettiva. A livello locale dobbiamo legare sempre di più il porto al suo territorio, perché lo sviluppo del porto giova alla città e, nella stessa misura, la riqualificazione della città fa bene al porto”.

“Questo convegno è un’occasione importante, perché va in questa direzione e interviene su alcune questioni condivise da tutto il sistema come occasione di crescita: la transizione ecologica che riguarda il porto ma anche la città; le infrastrutture e le vie di comunicazione; la modernizzazione, che significa anche sburocratizzazione e digitalizzazione dei processi”.

“Grazie al lavoro sinergico del territorio siamo riusciti a integrare il PRIIMT con opere fondamentali che altrimenti sarebbero state escluse: il secondo lotto dell’Aurelia bis; lo svincolo della Margonara relativamente al primo lotto; il tunnel portuale come soluzione per l’ultimo miglio; il Frontemare di Levante con parcheggi di interscambio e la passeggiata tra Savona e Albissola. Contemporaneamente stiamo lavorando con Anas e con l’Autorità di Sistema Portuale anche sulle aree di co-pianificazione sia di Ponente sia di Levante. Questo è il tempo della progettualità strategica e iniziative come “Savona&Vado Ports Forum” contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi che il territorio si è dato” conclude il primo cittadino savonese.

Il sindaco di Vado Monica Giuliano sottolinea lo sviluppo messo in atto negli ultimi anni: “Vado Ligure assiste con soddisfazione alla profonda trasformazione infrastrutturale del suo territorio e del suo porto, sia a mare che a terra.

I poderosi investimenti pubblici di questi anni hanno portato grandi risorse e grandi opportunità all’intero sistema economico e sociale locale, per questo, oggi più che mai, è necessario e doveroso presentare ai moltissimi stakeholder coinvolti sia i grandi risultati raggiunti sia le necessità ancora aperte per rendere ancor più eccellente il sistema logistico e portuale del nostro territorio. La consolidata connotazione industriale di Vado Ligure, si è infatti trasformata, indiscutibilmente “evoluta”, in un binomio virtuoso e di successo da sempre orientato a mantenere un parallelismo reciproco tra lo sviluppo del porto e quello della sua città, dei servizi alle industrie e dei servizi alla cittadinanza. L’insediamento delle attività produttive attuali, da sempre incentivate e sostenute da scelte amministrative strategiche e fedeli ad un modello innovativo dello shipping e della logistica marittima e industriale, ha ridotto progressivamente il proprio impatto ambientale a favore di nuovi e indispensabili servizi di sicurezza e vivibilità urbana di qualità. Nuove strade, una nuova passeggiata a mare, una forte riduzione del rischio idrogeologico, sono solo alcuni dei testimoni parlanti di questo processo inarrestabile di riqualificazione urbana e compensazione sociale che fa di Vado Ligure una vera eccellenza nel mondo della portualità” conclude il sindaco Monica Giuliano.

L’assessore allo sviluppo economico di Savona Francesco Rossello fa eco: “Il territorio ha saputo fare sistema e segna l’inizio di una nuova fase verso il nuovo piano regolatore. Tutti insieme collaborando siamo riusciti a intervenire sul Primt che inizialmente non comprendeva i progetti previsti. Il piano regolatore non è solo un pezzo di carta ma uno strumento fondamentale. Il porto è il cuore economico della città”.