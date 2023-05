Porti di Savona e Vado, Cgil: “Aumentano i traffici, ma diminuiscono gli occupati delle dogane”

Savona/Vado Ligure. “Aumentano i traffici e le attività doganali ma diminuiscono mese dopo mese gli occupati delle dogane, e questo accade solo in provincia di Savona. Dovrebbe essere un problema comune, di istituzioni, aziende, sistema portuale, arereoportuale e delle associazioni datoriali, invece le nostre continue denunce sembrano cadere nel vuoto. I dati positivi che fanno da cornice al forum sui porti di Savona/Vado che si terra’ nella giornata di domani sono da accogliere con soddisfazione e sono la dimostrazione di come, in questo caso, la nostra comunità sia stata capace di lavorare nell’interesse generale del territorio e dei suoi cittadini. Ssono dati che confermano previsioni e tendenze in atto da tempo, sarebbe però il caso di sottolineare anche i punti deboli di questo sistema ,rispetto ai quali risulta ancora piu’ inaccettabile la situazione nella quale versa la dogana di Savona”. A dirlo il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa e Giancarlo Bellini della Fp Cgil Savona.

“Sono anni – proseguono – che insieme alle altre organizzazioni sindacali denunciamo una grave carenza di personale che non e’ mai stata affrontata dall’agenzia delle dogane con la dovuta attenzione e dalle istituzioni locali – attendiamo da tempo, troppo, una convocazione da parte della provincia di Savona dopo un primo incontro in cui abbiamo fornito tutti i dati provinciali, basti pensare che la dotazione organica prevista per la dogana di savona e’ ancora quella vigente prima dell’ avvio dell’operatività della piattaforma apm di Vado Ligure. Oltre ai vertici dell’agenzia, ai quali compete la soluzione del problema, nel corso degli ultimi 4 anni sono stati coinvolti nella vertenza la prefettura, i sindaci, la provincia, l’autorita’ portuale, e parte dell’imprenditoria legata al sistema portuale non della nostra provincia , il tutto senza alcun risultato apprezzabile”.

“L’attività doganale risulta molte volte una lavorazione oscura e poco nota al pubblico, ma è centrale nell’attività economica e sociale del territorio su cui operano i vari uffici doganali. Nel caso savonese l’ud opera su accise e gestione tributi, portualità, antifrode e, tramite il punto controlli di Villanova d’Albenga, effettua il servizio viaggiatori presso l’aeroporto internazionale “riviera airport” oltre alle operazioni doganali per la “piaggio aerospace” e gli altri operatori del comprensorio albenganese, ed ogni attività resta strettamente interconnessa con le altre. Le poche episodiche risposte, spesso solo temporanee, si sono rivelate del tutto insufficienti e nemmeno in grado di arresteare l’emorragia di personale che continua a cessare dal servizio. Con l’uteriore incremento delle attività, che solo negli ultimi mesi ha visto un aumento del 20% dei traffici e del 30% dei controlli. il servizio è al collasso e i lavoratori non sono piu’ in grado di far fronte”.

Concludono: “Per contro, rispetto ad una previsione teorica di personale (anacronistica e inadeguata) di 90 unita’, attaulmente gli uffici doganali di Savona, Vado ligure e aeroporto di Villanova, puo’ contare solo su 60 unita. Ritenendo superfluo ricordare, soprattutto agli addetti ai lavori ed alle istituzioni il ruolo imprescindibile e insostituibile che svolgono gli operatori doganali, riteniamo urgente ed improcastinabile che tutti gli attori istituzionali e non, interessati alle attivita’ che ruotano attorno ai porti e all’ aeroporto agiscano anch’ essi al fine di porre rimedio a questa situazione che oggi sta determinando una sempre maggiore mancanza di competitivita’ in settori strategici per l’intera provincia”.