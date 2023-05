Polisportiva Quiliano, Pastorelli sarà ancora il presidente: “È la conferma del buon lavoro di tutti”

Quiliano. Giovedì 27 aprile è andata in scena l’assemblea dei soci della Polisportiva Quiliano. Presente all’ordine del giorno l’approvazione dell’esercizio economico finanziario 2022 e l’elezione del nuovo presidente, un passaggio cruciale per le sorti della società.

Al termine della riunione il bilancio è stato approvato all’unanimità e, con lo stessa risultato, sono state elette le seguenti cariche:

Aureliano Pastorelli (presidente);

(presidente); Ennio Scappatura (vicepresidente);

(vicepresidente); Anna Revello (segretaria).

Per Pastorelli è dunque arrivata l’auspicata riconferma, un traguardo che gli consentirà di rappresentare la Polisportiva Quiliano per altri quattro anni (fino al 2027). “Cercheremo di aumentare ancora la coesione, questo risultato è la conferma del buon lavoro di tutti – ha dichiarato l’interessato -. Tutti i settori hanno lavorato al meglio, motivo per cui ci tengo a ringraziarli così come dico grazie a tutti i nostri soci e collaboratori”.

“Abbiamo tenuto i conti a posto – ha continuato Pastorelli -, il bilancio approvato all’unanimità ne è la conferma. I risultati logistici e gestionali ottenuti vengono dalla coesione creatasi. Il nuovo direttivo è composto quasi per intero da chi lo componeva in precedenza, questo è bello perché significa che chi si è messo in gioco lo ha fatto per stare con me. Insieme abbiamo svolto un ottimo lavoro, anche questa è una soddisfazione”.

Infine l’intervistato ha concluso guardando al futuro: “Nei prossimi anni punteremo a migliorare ulteriormente la voce bilancio, è innegabile come in questi anni ultimi anni sia stato uno dei temi di riflessione e preoccupazione a causa delle vicissitudini che si sono succedute nel tempo (caro bollette, pandemia, alluvione ecc…). Il mio augurio è che tanti giovani quilianesi e non vengano attratti dalla nostra società e dalla nostra offerta. Prima del Covid avevamo 530/540 tesserati, oggi 700. Già prima eravamo una società importante, ma ora stiamo diventando un punto di riferimento per giovani, bambini e adolescenti. Siamo orgogliosi di rappresentare un Comune che punta molto sullo sport. Abbiamo compiuto dei sacrifici, ma sono stati tutti ripagati al meglio”.