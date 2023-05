Polisportiva del Finale, successo per il 2^ secondo stage multidisciplinare di arti marziali e sport da combattimento

Questa domenica, si è svolto a Finale Ligure, presso la Palestra Pietro Fiaschi dell’Istituto Alberghiero, il Secondo Stage Multidisciplinare di Arti Marziali e Sport da Combattimento, organizzato dal Maestro di Wing Chun Carlo Bonuccelli. Lo stage si è svolto nel pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.

Per la Polisportiva del Finale sono state 4 le attività coinvolte: Kung Fu, Wing Chun, Savate ed Aikido. Ad esse, si sono poi alternate anche due scuole di Arti Marziali ospiti, provenienti da Millesimo e da Albenga.

Le lezioni, dopo il saluto iniziale tra Maestri ed allievi si sono svolte in quest’ordine:

– Kung Fu Touei Chou, (sezione Kung Fu della PdF), lezione tenuta dal Maestro Roberto Civallero;

– Kung Fu Ju jitsu, (ospite, da Albenga), lezione tenuta dal Maestro Carlo Porro;

– Savate, (sezione Sport da Combattimento della PdF), lezione tenuta dal Coach Giuliano Mantero;

– Ju jitsu, (ospite da Millesimo), lezione tenuta dal Maestro Franco Carfagna;

– Wing Chun (sezione Wing Chun della PdF), lezione tenuta dal Maestro Carlo Bonuccelli;

– Aikido (sezione Aikido della PdF), lezione tenuta dal Maestro Roberto Vidimari.

Il clima dell’allenamento è stato ottimo: ciascuno dei presenti si è messo in gioco nel praticare le attività proposte dalle altre discipline, senza desiderio di primeggiare, ma anzi in un clima disteso, in cui si esprimevano allegria e divertimento.

Come la scorsa volta si è trattato di uno scambio amichevole di conoscenze diverse: che ha permesso ai praticanti di vivere una’ esperienza di confronto, che mirava a focalizzare similitudini e differenze tra discipline diverse. Partendo da un filo conduttore, ad esempio da un particolare tipo di attacco, si scoprono possibilità e proposte.

Lo svolgimento delle lezioni, come nel 1° stage di marzo, prevedeva che ad ogni cambio, il Maestro di turno proponesse alcune tecniche, affidando ai suoi allievi il compito di aiutare gli altri a provarle.

Al termine dello stage le varie attività hanno tenuto ciascuna una breve esibizione per mostrare ai presenti qualcosa della propria pratica.

Per quanto riguarda le nostre attività, è stata una nuova occasione per condividere il proprio bagaglio di conoscenze e rafforzare i legami tra istruttori ed atleti che collaborano al suo interno.

Soddisfatti anche da questo secondo pomeriggio marziale e sportivo, ringraziamo i Maestri ospiti e suggeriamo di restare sintonizzati con noi, nell’eventualità di tornare in futuro con altri eventi di questo tipo!