Pnrr, vertice in Regione sui progetti da 6,67mld di euro. Sindacati: “Tavoli di settore e ricadute occupazionali”

Liguria. Ammontano a 6,67 miliardi di euro le risorse destinate alla Liguria dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare per la realizzazione di 4.215 interventi, secondo i dati già validati attraverso la piattaforma unica nazionale ReGiS al primo trimestre 2023.

Per fare il punto sul monitoraggio e avanzamento del lavoro svolto, oggi il presidente della Regione insieme al vicepresidente e assessore all’Agricoltura e alla Pesca, all’assessore all’Urbanistica, Formazione e Politiche abitative, all’assessore Infrastrutture, Ambiente e Protezione civile, all’assessore ai Trasporti e al Lavoro, all’assessore alla Sanità e al vicedirettore generale della Presidenza Iacopo Avegno, ha incontrato i segretari generali liguri Maurizio Calà (Cgil), Luca Maestripieri (Cisl), Mario Ghini (Uil), in attuazione del protocollo siglato tra le parti per la partecipazione e il confronto sul Piano Nazionale di ripresa e resilienza e il Piano nazionale per gli investimenti complementari.

All’incontro odierno seguiranno altre riunioni attraverso tavoli periodici di lavoro tra Regione e sigle sindacali, anche con i singoli assessorati, per garantire un confronto costante tra le parti in questa fase di attuazione e messa a terra dei fondi del Pnrr.

Nei mesi scorsi tra Regione Liguria e Cgil Cisl Uil è stato sottoscritto un protocollo per il confronto su PNRR e sul piano nazionale per gli investimenti complementari, intesa con la quale sono stati istituiti anche tavoli periodici ad oggi mai convocati. Cgil Cisl Uil hanno quindi sollecitato l’incontro odierno per dare seguito al Protocollo e conoscere lo stato di avanzamento dei lavori e le ricadute occupazionali e di sviluppo sul territorio.

Alla nostra regione sono stati assegnati circa 7 miliardi di euro – tra gli investimenti maggiori del PNRR in Italia rispetto alla popolazione – suddivisi su diversi settori, identificati dal Piano come “missioni”: sanità, trasporti, scuola, energia, gestione rifiuti, digitalizzazione e telecomunicazioni, ecc.

“Abbiamo tutta l’intenzione di portare avanti questo confronto – afferma il presidente della Regione – e ringrazio i nostri uffici per il gigantesco lavoro svolto, finalizzato non solo, come doveroso, a monitorare attentamente l’andamento dei progetti di cui Regione è soggetto attuatore ma anche ad avere contezza degli altri progetti in fase di realizzazione sul nostro territorio ma gestiti da altri soggetti attuatori, come, ad esempio, Rfi per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, o l’Università, o l’Autorità Portuale per la nuova diga”.

“Certamente possiamo dire che la Liguria sta pienamente rispettando il cronoprogramma: è stato centrato il target del 3% che era stato fissato a livello nazionale, nella consapevolezza che nei prossimi mesi e soprattutto nel 2024 ci sarà un’accelerazione importante nella realizzazione delle opere e degli interventi fino ad avvicinarsi alla cifra complessiva dei 6,67 miliardi di euro. Certamente nel momento in cui metteremo a terra tutte queste risorse, la Liguria farà un bel balzo in avanti, con positive ricadute sulla nostra economia e sui posti di lavoro”.

“Lo schema che vi abbiamo consegnato oggi – prosegue il governatore rivolgendosi ai sindacati – ritengo sia molto ben fatto, per i dati che abbiamo a disposizione: quelli sulla piattaforma nazionale ReGiS sono gli unici ufficiali disponibili, considerato che il Pnrr è, ahimè, un piano Nazionale, pensato fin dall’inizio con una governance molto verticistica, senza alcun coordinamento degli enti territoriali, per cui Regione è un soggetto terzo e i soggetti attuatori, ad esempio i piccoli Comuni, accedono direttamente ai bandi nazionali”.

“L’elemento positivo, è la proiezione dei risultati che tutto questo produrrà e sta già producendo in termini di Pil e occupazione, con previsioni che rientreranno già nel prossimo Defr. Già lo scorso anno – ricorda – secondo quanto emerso anche dai dati Excelsior-Unioncamere, si è registrata un’inversione di tendenza per cui la Liguria è cresciuta più del Paese, trovandosi quindi in una situazione sovra-congiunturale: nel 2022, l’occupazione e il Pil sono cresciuti del 3,6% rispetto al 2021 (+2,4% occupazione a livello nazionale). Abbiamo quindi la straordinaria opportunità di sfruttare al meglio questa crescita – conclude il presidente – per creare lavoro di qualità e sviluppo per la Liguria”.

Cgil Cisl Uil hanno chiesto alla Regione lo stato di avanzamento dei lavori di competenza diretta della Regione per singolo progetto e il coordinamento e il monitoraggio dei progetti gestiti da altri soggetti pubblici e privati: “Per il sindacato è indispensabile che le risorse del Piano abbiano ricadute occupazionali importanti soprattutto per i giovani e per le donne che sono tra gli obiettivi primari del PNRR. Il tema centrale infatti è il lavoro, la sua qualità e quantità, la formazione e la gestione del sistema degli appalti a tutela di legalità e sicurezza, contro la precarietà: l’applicazione dei protocolli firmati nei singoli appalti, nei tavoli territoriali convocati con i Comuni e dal protocollo regionale sugli appalti devono trovare concretezza nell’azione messa in campo da Regione Liguria” hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil Liguria.