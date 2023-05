Pino caduto al Prolungamento, monitoraggio su tutti gli alberi dell’area

Savona. Il Comune ha incaricato l’agronomo di svolgere le analisi su tutti gli alberi dell’area del Prolungamento per verificare la staticità, dopo il crollo del grosso pino avvenuto sabato mattina all’alba, vicino all’area giochi per bambini.

Il tecnico si occuperà anche di valutare la salute delle radici dell’albero caduto e le condizioni del sottosuolo.

Da un primo sopralluogo di sabato mattina, la pianta e le radici superficiali (le uniche in vista) sembravano essere in buone condizioni.

Fortunatamente l’episodio è avvenuto all’alba di sabato mattina, quando nell’area non era presente nessuno. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l’area e transennato l’area in attesa della rimozione, avvenuta questa mattina. Sul posto si è poi recato anche l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi insieme al tecnico di Ata per un primo sopralluogo.

Le piante presenti nel parco hanno circa 60 anni.