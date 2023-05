Pietra Ligure. Tutto pronto a Pietra Ligure, e nella Finale Outdoor Region, per la Coppa del Mondo UCI di Mountain Bike, con centinaia di atleti, professionisti e non, da tutto il mondo.

Questi eventi porteranno ancora una volta i migliori atleti e team al mondo a sfidarsi lungo gli spettacolari sentieri dell’entroterra che dalla montagna corrono verso il mare e alle migliaia di appassionati ad assistere dal vivo alle spettacolari gare.

Due le competizioni in programma: la UCI Enduro World Cup dall’1 a 3 giugno a Pietra Ligure e la UCI Cross – Country Marathon World Cup il 3 e 4 giugno a Finalborgo e non solo.

Il percorso della seconda gara si sviluppa per 100 km e 3500 metri di dislivello (QUI il tracciato nel dettaglio). Il tracciato con partenza e arrivo nella suggestiva cornice di Finalborgo toccherà molti comuni del Finalese: Calice Ligure, Rialto, Orco Feglino, Mallare, Quiliano, Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Vado Ligure. Quest’ultimo ospita circa il 35% del tracciato di gara e il suo attraversamento è decisamente la parte più inedita del percorso e presenta alcuni dei tratti più significativi, con due salite che faranno la differenza anche per i top rider: i “Vado Walls” e il “Vado Gateway”.

Già nei giorni scorsi tanti atleti hanno provato il percorso. A Pietra Ligure oggi è iniziato l’allestimento, la città ospiterà infatti il villaggio evento, il paddock degli atleti, le assistenze tecniche, l’area espositiva coloreranno e animeranno le vie e le piazze del centro di Pietra Ligure.

guarda tutte le foto 11



Modifiche della viabilità a Pietra Ligure

– Piazza Castello – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 7.00 di lunedì 29 maggio alle ore 24 di domenica 4 giugno;

– Via Don G. Bado – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 24 di sabato 3 giugno, per i parcheggi siti dall’intersezione con via Vigili del Fuoco fino all’intersezione con l’archivolto di Piazza S. Nicolò.

– Piazzale De Gasperi, Via IV Novembre, Via Vigili del Fuoco, Via E. Accame, Via della Ricostruzione e Via Leale – Divieto di sosta con rimozione dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 12.00 di domenica 4 giugno

– Via IV Novembre e zona Ajetta (parte a monte) – Chiusura al traffico a partire dalle ore 8.00 di martedì 30 maggio alle ore 12 di domenica 4 giugno, ad eccezione degli aventi diritto.

– Saranno utilizzabili le aree di sosta per carico e scarico presenti su via Don. G. Bado

– Sono state individuate apposite aree che saranno adibite al parcheggio delle moto e che saranno indicate con apposita cartellonistica.