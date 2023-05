Pietra Ligure. Prete tifoso suona l’inno del Genoa con le campane: “Si celebra una grande gioia”

Un gesto diventato in fretta virale quello compiuto dal parroco di Pietra Ligure, don Giancarlo Cuneo, che subito dopo il triplice fischio di Genoa-Ascoli ha deciso di intonare l’inno rossoblù con le campane per celebrare la promozione in Serie A. Il racconto del diretto interessato fa così comprendere la genuinità di un atto di fede, in questo caso calcistica.

“Io non guardo mai le partite perché soffro troppo – premette con il sorriso Cuneo -. Ero in chiesa quando mi hanno telefonato informandomi dei risultati. Allora spontaneamente ho pensato di fare un annuncio. Le campane servono per momenti belli e brutti, per me quello è stato molto bello come per chi lo ha condiviso con tutti noi”.

Una passione per il Genoa sorta dalla nascita: “Sono genovese e genoano, più di così non si può. Dopo aver suonato l’inno ho ricevuto molti messaggi sia da tifosi rossoblù sia da quelli blucerchiati. Qualcuno mi ha chiesto per quale motivo non abbia suonato anche per la Sampdoria, al che gli ho risposto che per quest’anno è meglio non farlo!”