Pietra Ligure, l’influencer Sebastiano Gravina presenta il “Librociecato”: simbolo della bandiera Lilla

Il Comune di Pietra Ligure ospita la prima nazionale della presentazione del libro “Librociecato”, edito da People, di Sebastiano Gravina in dialogo con Alessandra Munerol: conducono Simone Graziano, in veste di “mattatore” della serata e Fabrizio Vespa, in qualità di giornalista.

Saranno presenti le principali autorità del nostro territorio.

L’evento avrà luogo questa sera alle ore 21,00 presso il Teatro G. Moretti di Pietra Ligure, con ingresso gratuito e gradita prenotazione. La serata sarà ricca di sorprese, anteprima e moltissime novità. Si ripercorrerà insieme al pubblico la storia di “Videociecato” e la scalata verso il successo dell’influencer, nonché alfiere della bandiera lilla del Comune di Pietra Ligure, Sebastiano Gravina.

Queste le parole del sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi: “Insieme all’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, abbiamo ricevuto un bellissimo dono di Pasqua: Sebastiano Gravinaci ha portato “Librociecato”, il suo libro scritto a quattro mani con Alessandra Munerol, meravigliosa artista, performer, scrittrice e poetessa vocata a “tradurre” in profonde emozioni la vita e le vite di chi incontra. Mai regalo fu tanto gradito! Un concentrato di autoironia, di empatia, di energia, di simpatia, di grinta, di coraggio, di forza, ma soprattutto un concentrato di vita!”.

“Un anno fa abbiamo “nominato” Sebastiano, Seba per gli amici e noi siamo onorati e orgogliosi esserlo, alfiere della bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure, certamente per ringraziarlo per quello che è e per quello che fa e, questo libro, ne è un bell’esempio, ma soprattutto perché Seba incarna perfettamente il “DNA” inclusivo che sta alla base del nostro agire e che trova concretezza in molteplici azioni e scelte della nostra amministrazione. Seba è una vera “meraviglia” tutta da guardare nei suoi divertentissimi video che spopolano su Tik Toke, ora, anche da leggere! Con semplicità e ironia ti trascina e accompagna nella sua vita di tutti i giorni e ti fa vivere e toccare la realtà come la vive e tocca lui e te la fa scoprire e anche gustare come mai avresti immaginato! Grazie Seba! E grazie Alessandra Munerol!”.