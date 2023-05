Pietra Ligure, abbattuti tutti i muraglioni del ponte (mai realizzato) sul Maremola

Pietra Ligure. È arrivata in questi giorni “la picconata” che ha segnato l’abbattimento dell’ultimo muraglione del ponte (mai realizzato) sul torrente a Maremola, a Pietra Ligure.

I lavori di riqualificazione dell’area erano iniziati il 10 gennaio scorso, con il via libera al progetto da oltre 178mila euro, composti in parte da fondi comunali e in parte da risorse provenienti dal fondo accantonato per il progetto del nuovo ponte, stanziati per il restyling dell’area voluto dall’amministrazione pietrese.

Quella del ponte sul Maremola è una storia a dir poco travagliata: prima l’avvio del cantiere, con l’opera che aveva iniziato a prendere forma, poi il fallimento della ditta che aveva in appalto la costruzione del ponte e poi ancora un lunghissimo periodo di stallo (durato quasi 20 anni), con lo scheletro della struttura rimasto incompleto.

Il 2016 sembrava l’anno della svolta, tanto che si traguardava al 2018 come anno di fine lavori. Nel corso dell’amministrazione guidata dal sindaco Dario Valeriani, era emersa la concreta possibilità che il nuovo ponte (il cui costo di realizzazione superava i 3 milioni di euro) potesse essere in parte finanziato da Regione Liguria (almeno per i 70%) e in parte da fondi comunali. Il progetto sul tavolo non era più quello originale: l’opera proposta sarebbe stata più “snella” e dai costi di realizzazione più contenuti.

Nel 2010, la storia del (non) ponte sul Maremola sbarcò anche sulla tv nazionale quando l’inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti si presentò in sella alla propria bici sui blocchi di cemento dell’opera incompiuta. Il noto presentatore (di origini savonesi) tornò anche nel 2012, chiedendo spiegazioni sullo stato dei lavori all’allora sindaco Luigi De Vincenzi.

All’epoca dell’amministrazione guidata dal sindaco pietrese Giacomo Accame (al quale, nel 2021, sono stati intitolati gli “antichi lavatoi” pietresi), per la realizzazione del nuovo ponte erano stati accantonati 825mila euro: fondi rimasti nelle casse del Comune sino a quest’anno (il 20 agosto del 2022 erano scaduti i vent’anni di durata del mutuo richiesto all’epoca per la costruzione dell’opera), quando la giunta guidata dal sindaco De Vincenzi ha deciso di destinare parte di quella somma proprio per l’abbattimento dei residui pilastri di cemento.

Con riferimento al nuovo cantiere tuttora in corso, l’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola ha precisato che “è stato un complesso iter progettuale, necessario per procedere agli opportuni adeguamenti normativi e di carattere tecnico, con nuovi vincoli per azioni di riqualificazione a ridosso di una zona soggetta a massima attenzione sul fronte idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio”.

Sulle ceneri dello scheletro del vecchio ponte mai costruito sorgerà una nuova area di verde pubblico e nuovi parcheggi, mentre verranno effettuati anche adeguamenti sul fronte viario, oltre che il completo abbattimento delle barriere architettoniche.

Critiche per la non realizzazione del ponte sono state espresse dalla minoranza pietrese, in particolare dal consigliere Mario Carrara, per il quale “si è persa un’occasione per un’opera funzionale per tutto il comprensorio”.