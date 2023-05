Pietra, 15 scooter abbandonati sono stati controllati e rimossi dalla polizia locale: presto verranno smaltiti

Pietra Ligure. Quindici scooter che erano stati abbandonati sul territorio di Pietra Ligure sono stati controllati e rimossi dalla polizia locale.

“Periodicamente il comando della polizia locale provvede a rimuovere i veicoli abbandonati sul suolo pubblico all’interno del proprio territorio comunale – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il comandante della polizia locale Domenico Colnaghi – Gli scooter vengono ricoverati in un locale della polizia locale per l’accertamento, ai sensi di norme precise, dell’evidente stato di abbandono, dopo di che i mezzi vengono considerati ‘relitti’ e trattati come rifiuti da smaltire”.

“Al termine dell’iter burocratico, i mezzi rimossi vengono avviati alla demolizione e, nel mese di maggio, sono stati consegnati 15 motocicli – continuano – Quello dell’abbandono dei veicoli è un fenomeno deprecabile e anche sanzionabile che incide sul degrado del territorio e anche sulla sicurezza pubblica verso il quale l’amministrazione ha da subito posto molta attenzione, mettendo in atto procedure finalizzate al mantenimento del decoro urbano e al contrasto di queste condotte negligenti”, concludono De Vincenzi e Colnaghi.