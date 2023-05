Piano sanitario, confronto tra minoranze in Regione e sindacati: “Sistema rischia collasso”

Liguria. Si è tenuto nella giornata di ieri l’incontro tra le opposizioni in Consiglio regionale e le organizzazioni confederali CGIL, CISL e UIL in merito al nuovo Piano Socio Sanitario e allo stato della sanità in Liguria.

Al centro del confronto, la preoccupazione rispetto alla tenuta del sistema socio sanitario ligure, stretto tra diverse crisi che riguardano i tempi d’attesa, i pronto soccorso, il personale, la cronicità e l’invecchiamento della popolazione, con la necessità di ripensare i servizi e gli investimenti in un quadro di progressivo calo di risorse a livello nazionale.

“Il rischio è quello di una progressiva implosione del sistema, a cui i contenuti del Piano Socio Sanitario non danno risposte: è assente un’analisi del personale necessario per garantire gli obiettivi previsti, e neppure come ci si intende muovere. Non ci sono risposte sul tema dell’emergenza, né sul governo delle liste d’attesa – affermano i gruppi di minoranza in Regione -. Non c’è nessuna chiarezza per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi poli ospedalieri, perché il PNRR è una straordinaria opportunità, ma non può essere l’unica fonte di finanziamento dell’edilizia sanitaria”.

“La costruzione della medicina territoriale e la messa a terra del PNRR, viene calata recependo direttive nazionali, senza una riflessione territoriale su come adattarla alla nostra regione che ha caratteristiche peculiariari, per composizione geografica e per la forte presenza di fragili e di popolazione anziana”.

“Per questo, dal confronto, sono emersi alcuni punti su cui è necessario dare risposte urgenti per la tenuta del sistema in profonda emergenza: il primo riguarda una profonda revisione della gestione del sistema delle liste d’attesa, il recupero delle prestazioni pregresse, il governo e il controllo di qualità delle prestazioni erogate”.

“Il secondo riguarda il personale, a partire dallo sblocco delle risorse che la Regione deve destinare agli operatori del sistema dei pronto soccorso: indennità promesse e finora non erogate, in un settore, quello dei Pronto Soccorso, in forte difficoltà”.

“Il terzo riguarda invece il tema della residenzialità e della non autosufficienza: contratti, personale, sostenibilità economica delle rette e discussione sull’ampliamento dei posti convenzionati, oltre a un tavolo di riflessione per la riforma della non autosufficienza”.

“Il quarto riguarda lo stato dell’edilizia sanitaria: molti investimenti saranno previsti nei prossimi anni, grazie al PNRR, ma c’è la necessità di iniziative urgenti di intervenire sull’esistente, a partire dai pronto soccorso”.

“Accanto all’emergenza, vi è il tema della programmazione: l’incontro è stato l’occasione per avviare un confronto che proseguirà nelle prossime settimane in merito alle prospettive del sistema sanitario ligure, elementi che non sono previsti nel Piano Socio Sanitario. L’obiettivo è valutare esperienze, proposte di miglioramento e avviare una discussione in ogni sede sulla sanità pubblica, vicina, accessibile, per tutti, con un modello differente rispetto all’attuale, che mostra tutte le sue criticità” concludono i Gruppi di opposizione in consiglio regionale – Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Sansa e Linea Condivisa.