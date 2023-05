Peste suina, sette nuovi casi in Liguria: altra positività riscontrata a Varazze

Liguria. Sono sette i nuovi casi di peste suina registrati in Liguria dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Secondo il bollettino del 30 maggio, i positivi nella “zona rossa” che comprende la nostra regione ed il Piemonte sono in tutto 752 e cioè dieci in più rispetto all’aggiornamento precedente. Di questi, sette sono stati registrati sul territorio ligure e tre nell’area piemontese.

Uno è stato individuato a Varazze (sono 32 positività da inizio emergenza) e sei in provincia Genova, due a Montoggio (tre in totale da inizio emergenza), uno a Savignone (tredici), due a Torriglia (dodici), uno a Vobbia (nove). I tre nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: due a Carrega Ligure (quindici), uno a Fabbrica Curone (primo caso).

Con il caso di Fabbrica Curone diventano 96 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.