Peste suina, sei nuovi casi in provincia di Savona

Liguria.Sei nuovi casi di peste suina in provincia di Savona. A comunicarlo l’istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel dettaglio, sono stati riscontrati cinque casi a Varazze (28 in totale) e uno a Savona (tre).

Una nuova positività anche in provincia di Genova a Lumarzo (quattro). Il nuovo caso piemontese è stato identificato in provincia di Alessandria a Ovada (diciotto positività da inizio emergenza).

I positivi sono ora 708, otto in più rispetto all’aggiornamento precedente, per uno caso segnalato in Piemonte dove il totale cresce a 418; per sette ritrovamenti in Liguria che portano il numero dei casi totali nella regione a 290.