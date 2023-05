Peste Suina, Osa Savona: “L’ordinanza del nuovo commissario non piace agli animalisti”

Savona. “L’ordinanza del nuovo commissario non piace agli animalisti”. Il tema è la peste suina africana e a farsi portavoce della “protesta” è Osa (Osservatorio Savonese Animalista) secondo cui “la lunghissima norma, piena di riferimenti a leggi e regolamenti italiani e comunitari che la rendono poco comprensibile, affida agli abbattimenti il depopolamento dei cinghiali nelle zone interessate dall’epidemia. Nulla di nuovo quindi”.

A parere di OSA “il commissario, pur essendo un tecnico di settore, non ha riflettuto sul fatto che i casi positivi aumentano lentamente e l’unica spiegazione è che i cinghiali si muovono relativamente poco e quindi i contatti e la conseguente trasmissione della malattia sono rallentati; dare loro la caccia, sia pur con diverse cautele (metodo della ‘girata’ invece della ‘braccata’, meno cacciatori per squadra e meno cani, partenza dai confini verso il centro della zona rossa, disinfezioni, etc.) farà muovere in fuga i cinghiali, sani o malati, che diffonderanno ancora di più la malattia e, se la recinzione della zona rossa non è completa o completata, la esporteranno anche nelle aree finora integre”.

“L’ordinanza, – hanno proseguito, – ripropone inoltre l’uso massiccio della gabbie di cattura, seguite dalla crudele fucilazione di animali molto intelligenti e sensibili, sia nelle campagne che negli abitati, già attuati dai sindaci di Sassello ed Alassio, via via seguiti dai colleghi (Valbormida, Albisola Superiore, etc.). Addirittura si è arrivati nei giorni scorsi, proprio ad Alassio, a sparare in un parco cittadino direttamente a tre innocui giovani; per tenerli lontani occorre invece impedirne l’accesso ai cassonetti della spazzatura ed altri rifiuti alimentari ma, nella prolissa ordinanza, vi si dedicano solo tre righe”.

“Nessun cenno invece alla somministrazione di immunocontraccettivi GonaConTM di ultima generazione (significativamente ne ha parlato l’ex commissario al termine del suo mandato, non appena libero dalle ‘pressioni’ politiche e corporative ?), che procurano l’infertilità, con una singola somministrazione, dai 3 ai 5 anni, con tecniche efficaci già sperimentate; ricerche interessanti sono già state condotte negli Stati Uniti ed hanno come referente italiana la professoressa G. Massei”.

“Ed infine sono coinvolti negli abbattimenti i cacciatori, trattati come salvatori della situazione ed invece unici colpevoli, per aver liberato alla fine del secolo scorso centinaia di cinghiali per ripopolamento e per esercitare un’attività che, lo hanno spiegato da tempo gli scienziati, fa crescere il numero degli animali invece di ridurli: sembra incredibile ma è così”, hanno concluso da Osa.