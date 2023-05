Cairo Montenotte. Nuovo caso di peste suina a Cairo Montenotte. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta nel consueto bollettino di aggiornamento dell’emergenza.

Al 4 maggio sono 265 le positività riscontrate in Liguria e 404 quelle individuate in Piemonte, per un totale di 669, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Il nuovo caso ligure è stato registrato a Cairo Montenotte: è il secondo da inizio emergenza.