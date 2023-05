Peste suina, due nuovi casi nel savonese: in Liguria 305 positività da inizio emergenza

Liguria. Due nuovi casi di peste suina sono state riscontrate in provincia di Savona, uno a Urbe (otto in totale), uno a Varazze (trenta in totale).

Lo ha comunicato l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. L’altrocaso ligure in provincia di Genova, a Vobbia (otto).

I positivi sono ora 740 – fino al 28 maggio -, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: in Liguria il numero complessivo delle positività sale a 305.

Oltre ai casi liguri, si registra anche nuovo caso piemontese che è stato identificato in provincia di Alessandria a Borghetto di Borbera (otto positività da inizio emergenza).