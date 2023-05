Peste suina, altri sei casi nel savonese: due tra Giusvalla e Sassello, quattro a Varazze

Savona. Sono sei i nuovi casi di peste suina nel savonese: uno a Giusvalla (dove da inizio emergenza in totale sono 7 le positività riscontrate), uno a Sassello (ora sono 53) e quattro a Varazze (che si aggiungono ai 16 precedenti).

In Liguria, è stato trovato un cinghiale positivo anche in provincia di Genova, a Savignone (undici qui i casi totali). A livello regionale, quindi, le positività salgono a 260.

Per quanto riguarda invece il Piemonte, i casi riscontrati sono 399, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: una infatti è stata identificata in provincia di Alessandria a Novi Ligure (quattordicesima positività in quel Comune da inizio emergenza).