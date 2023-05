Peste suina, altri due casi nel savonese: uno a Varazze e uno a Urbe

Varazze/Urbe. Altri due casi di peste suina nel savonese: uno a Varazze e uno a Urbe. A dirlo l’ultimo bollettino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. Fuori dalla Liguria si conta un nuovo caso in provincia di Alessandria, ad Acqui Terme, si tratta della prima positività accertata qui.

Da inizio emergenza, sono 23 i casi totali trovati nel varazzino, 4 a Urbe.

I positivi sono ora 699, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente, per due casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 283; per uno registrato in Piemonte dove salgono a 416. Con il caso di Acqui Terme diventano 87 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.